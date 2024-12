«Notre-Dame renaît de ses cendres» : la réouverture de la cathédrale célébrée à travers la presse internationale

La cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame s’est tenue ce samedi 7 décembre. Un événement qui a permis de «redonner de la beauté au cœur de Paris», selon la presse internationale qui a largement plébiscité cette célébration.

«Les vents violents n’ont pas pu empêcher le cœur de Notre-Dame de battre à nouveau», écrit le quotidien américain Los Angeles Times. Ce samedi 7 décembre s’est tenue la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un événement salué par la presse internationale.

«Que la cathédrale ait ressuscité tel le phénix en cinq ans et huit mois est le résultat d’un effort herculéen», selon le journal britannique The Guardian. De son côté, le quotidien espagnol El País annonce sobrement que «les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau».

Pour le journal allemand Berliner Morgenpost, «Notre-Dame a rouvert avec splendeur et beaucoup d’émotion». Le journal catalan El Periódico met quant à lui en avant les pompiers, présents lors de la cérémonie. «Les protagonistes de cette cérémonie ont été les plus de 500 pompiers qui ont contribué à éteindre les flammes le 15 avril 2019. Ils ont défilé vêtus de l'uniforme officiel dans les couloirs de la cathédrale tandis que le public, debout, les honorait de longs applaudissements.»

«Redonner de la beauté au cœur de Paris», le travail des ouvriers et artisans mis en avant

«Notre-Dame a été une réalisation monumentale aux XIIe et XIIIe siècles. Sa résurrection après l'incendie dévastateur qui a menacé de faire s'écrouler l'édifice tout entier est une réalisation monumentale pour le XXIe siècle», écrit The Guardian. La presse internationale salue le travail des artisans qui ont permis de «redonner de la beauté au cœur de Paris», selon El Periódico. Toujours selon le journal catalan, la cathédrale est «plus lumineuse, plus moderne mais toujours elle», bien qu’il émet une réserve : «Profitant des travaux de rénovation, Emmanuel Macron et l'archevêque de Paris ont décidé de remplacer six vitraux par des créations contemporaines […] ce qui ne convainc pas tout le monde.»

Mais ce que retiennent les journaux internationaux, c’est avant tout le travail des ouvriers pendant cinq ans pour restaurer «ce monument européen qui reflète les 1.000 ans d'histoire du continent», écrit le journal allemand Zeit Online. «Puis l’énorme orgue s’est mis en marche, et après avoir nettoyé 8.000 tuyaux, le son était plus majestueux que jamais», relate le Berliner Morgenpost.

L’accent est aussi mis sur les très célèbres cloches de la cathédrale. «Le Bourdon, fondu en 1683, baptisé Emmanuel par son patron Louis XIV et considéré comme l'un des plus beaux d'Europe, a sonné en fa dièse comme il le faisait depuis des siècles», précise The Guardian. Le journal belge Le Soir termine lui sur ces mots : «Depuis samedi soir, les cloches de Notre-Dame de Paris résonnent à nouveau dans la ville lumière.»