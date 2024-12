Météo : quel temps va-t-il faire pour le réveillon de Noël ?

Après le passage de la tempête Darragh, le temps devrait se stabiliser dans les prochains jours, avec un réveillon de Noël qui s'annoncerait plutôt ensoleillé sur la plupart du territoire, malgré quelques épisodes nuageux, selon les premières prévisions de Météo-France.

Après la pluie… Le beau temps, ou presque. Alors que la France a été frappée par la tempête Darragh en ce début du mois de décembre, avec de nombreuses intempéries sur l’ensemble du territoire, le calme devrait revenir dans les prochains jours, pour laisser place à un temps de saison, alternant entre éclaircies et épisodes pluvieux, avec des températures relativement douces, et ce jusqu’au réveillon de Noël.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, mardi 24 décembre, à l’occasion du réveillon de Noël, la majeure partie du pays connaîtra une alternance entre éclaircies et épisodes nuageux, tandis que certains massifs montagneux comme les Pyrénées, le massif central, le Jura ou les Vosges subiront des averses. La Corse, la pointe de la Bretagne et la Normandie devraient connaître le même sort. Il fera en revanche un grand soleil sur le pourtour méditerranéen.

Des températures plutôt douces

Côté températures, elles seront de saison avec une relative douceur dans la moitié du sud du pays. Il fera notamment entre -2 °C et 7 °C dans la moitié nord pour la matinée du 24 décembre, tandis qu’il fera entre 1° C et 8 °C dans la moitié sud. Dans l’après-midi, il fera entre 7 °C et 13 °C dans la moitié nord et entre 7 °C et 15 °C dans la moitié sud. Des températures particulièrement froides seront toutefois observées dans les Alpes, avec notamment -5 °C à Bourg-Saint-Maurice.

À noter que l'indice de confiance de Météo-France demeure faible en raison des aléas climatiques qui pourraient intervenir sur les deux prochaines semaines.