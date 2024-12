Météo : nette accalmie des intempéries, gelées fréquentes... Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Après le passage de la tempête Darragh, un temps souvent plus ensoleillé mais plus froid devrait s'installer sur une grande partie de la France. Voici les prévisions météorologiques pour cette semaine du lundi 9 décembre.

Le soleil et le froid prêts à faire leur retour sur l'Hexagone. Après diverses intempéries telles que des vents violents, chutes de neige, ou encore de fortes pluies causées par la dépression Darragh, l'heure semble être à une relative accalmie.

En début de semaine, Météo-France indique que quelques nuages vont persister sur la majeure partie de l’Hexagone, mais le temps fera la part belle à de franches éclaircies dans la moitié sud.

Côté températures, il fera ainsi jusqu'à 13 °C lundi après-midi à Nice. Mais mardi, le mercure descendra jusqu’à -3 °C à Aurillac.

Quelques épisodes pluvieux dans le sud en fin de semaine

Le soleil brillera ce mercredi 11 décembre, sauf à Cherbourg-Octeville où quelques averses seront attendues. Les températures seront négatives le matin et synonymes de gelées à Aurillac, Vichy, Gap, ainsi qu’à Bourg-Saint-Maurice. Le thermomètre ne dépassera pas les 7 °C dans la moitié nord, mais grimpera jusqu’à 14 °C à Nice, et 13 °C à Marseille.

La tendance semble s’inverser pour la fin de semaine puisque du soleil est prévu jeudi et vendredi matin sur la moitié nord du pays, tandis que des averses sont à prévoir dans le sud, et en particulier du côté de Perpignan jusqu’à Marseille. L’épisode pluvieux se prolongera jusqu’au week-end, et se diffusera de Toulouse à Nice, jusqu’aux Alpes.

Les températures seront froides mais stables de jeudi à samedi, avec une minimale de -4 °C à Bourg-Saint-Maurice jeudi matin, et une maximale de 15 °C à Nice et Marseille, dans l’après-midi.