Radars : voici les nouvelles marges d’erreur à connaître pour 2025

Les radars chargés de contrôler la vitesse sur la route vont évoluer en 2025. De nouvelles marges d’erreur seront appliquées, offrant davantage de tolérance aux conducteurs. Voici tout ce qu’il faut savoir.

La marge d’erreur des radars correspond à la tolérance «offerte» aux conducteurs en cas d'excès de vitesse, en raison de l'imprécision technique des appareils.

Elle permet de dépasser légèrement la vitesse autorisée sans encourir de sanction. Cette marge est appliquée à la vitesse mesurée par le radar, qui donne une «vitesse retenue», inférieure à la vitesse réelle du véhicule. Selon le Code de la route, cette marge va évoluer en 2025 par rapport à 2024, en faveur des conducteurs.

Et pour cause : même s’ils sont à la pointe de la technologie, les radars ne peuvent garantir une précision absolue. Leur exactitude peut être compromise par divers facteurs tels que les conditions météorologiques, l’angle de détection, ou encore la nature de la chaussée. Ces variables influencent la fiabilité des mesures, justifiant ainsi l’application de marges d’erreur dans l’évaluation des infractions routières.

Différences entre radars fixes et mobiles

Pour les radars fixes, installés de manière permanente et signalés à l’avance, les nouvelles marges d’erreur sont les suivantes : 7 km/h pour les vitesses allant jusqu’à 100 km/h ; et 7% pour les vitesses supérieures à 100 km/h. Par exemple, un véhicule circulant à 117 km/h sur une route limitée à 110 km/h verra sa vitesse retenue ajustée à 108,8 km/h, évitant ainsi une amende.

Sécurité routière

Les radars mobiles, utilisés par les forces de l’ordre en stationnement ou en circulation, bénéficient d’une marge d’erreur plus large : 12 km/h pour les vitesses jusqu’à 100 km/h ; 12% pour les vitesses au-delà de 100 km/h. Ainsi, un véhicule roulant à 130 km/h sur une route limitée à 130 km/h aura une vitesse retenue de 114,4 km/h après application de la marge d’erreur, le mettant à l’abri des sanctions.

Sécurité routière



Pas de changement pour les radars de bruit

Les nouvelles marges d’erreur des radars pour 2025 apportent des changements significatifs par rapport à 2024, offrant une plus grande tolérance aux conducteurs.

Néanmoins les pouvoirs publics rappellent qu’il ne s’agit pas d’une invitation à rouler plus vite, ni à enfreindre les limitations de vitesse.

À noter que les radars mobiles bénéficient d’une marge d’erreur plus large en raison de leur précision technique qui est inférieure. Ces règles ne s’appliquent pas aux radars sonores récemment introduits, qui peuvent verbaliser les conducteurs sans même qu’il y ait eu un excès de vitesse.

Malgré ces ajustements, la sécurité routière demeure la priorité absolue. Les conducteurs sont donc encouragés à respecter scrupuleusement les limitations de vitesse et à adopter une conduite prudente et responsable, garantissant ainsi leur sécurité et celle des autres usagers de la route.