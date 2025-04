Sondage : 61% des Français veulent restreindre le droit d'asile

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce samedi 19 avril, 61% des Français sont favorables à la restriction du droit d'asile dans l’Hexagone.

Afin d'accélérer le traitement des demandes d'asile, la Commission européenne a dévoilé mercredi une liste de sept pays qu'elle considère comme «sûrs», ce qui signifie que leurs ressortissants n'ont a priori pas le profil de réfugiés. Le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Egypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie sont ainsi concernés.

Alors que cette mesure a été saluée par Rome, 61% des Français semblent se ranger du côté des Italiens en étant pour une restriction du droit d'asile dans leur pays. C'est ce que révèle un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce samedi 19 avril.

Cette décision européenne a également été vivement critiquée par les défenseurs des migrants. C’est aussi pourquoi, 38% des interrogés sont opposés à la restriction du droit d’asile en France, tandis que 1% des personnes ne se sont pas prononcées.

Dans le détail, les femmes et les hommes sont plutôt d’accord sur cette question puisqu’ils sont respectivement à 61% et à 62%, à vouloir une qu’une telle mesure soit mise en place.

Il n’y a pas non plus beaucoup de disparité en fonction de l'âge des sondés puisque les 50 ans et plus partagent cet avis à 63%. Tout comme les 18 à 24 ans, à 62%. Seuls les 25 à 34 ans et les 35 à 49 ans se sont montrés opposés à la restriction du droit d’asile, à 41%.

La majorité présidentielle partagée

En revanche, les résultats en fonction de la proximité politique des interrogés montre des avis bien tranchés. À gauche, l’écrasante majorité des électeurs de La France insoumise, du Parti socialiste, et d’Europe Ecologie-Les Verts ne veulent pas de restriction du droit d’asile. Ces derniers ont respectivement répondu «non» (à 56%, 59% et à 72%) à la question «la France doit-elle restreindre le droit d’asile ?».

A droite, le «oui» l’emporte haut la main. En effet, 85% de personnes votant pour le Rassemblement national et pour les Républicains veulent une telle mesure.

Les soutiens de la majorité présidentielle, eux, sont plus divisés. En effet, quand 48% ont répondu «non» à la question, 51% ont indiqué le contraire.

Pour rappel et selon la définition d'Amnesty International, «un demandeur d’asile est une personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n’a pas encore été reconnue comme réfugié».

*Sondage réalisé les 17 et 18 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.