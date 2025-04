Ouigo : plus spacieuses, plus confortables, mieux équipées... Voici les rames nouvelle génération (vidéo)

Le service de trains Ouigo, filiale de la SNCF, a présenté ce jeudi 24 avril ses rames de toute nouvelle génération, plus grandes, mieux équipées et qui devraient séduire les voyageurs.

Un coup de neuf pour ses matériels roulants. Ouigo a présenté ce jeudi les toutes nouvelles rames de trains, qui remplaceront d'ici à 2030 celles du parc existant.

Plus grandes, elles assureront davantage de confort pour les voyageurs puisque chaque âme disposera d'une prise d'alimentation (220V ou USB-C), et une plus grande surface - 10% de plus par rapport aux trains existants - de stockage pour les bagages. Les sièges ont eux-aussi été repensés pour permettre aux voyageurs une meilleure assise.

Côté couleurs, la compagnie low-cost de la SNCF a misé sur un panel efficace avec un bleu gris pour la couleur de ses sièges, idem pour l'habillage des parois, mais aussi le bleu punchy qui renvoie à la charte de Ouigo, tant sur le revêtement extérieur des trains que dans les sanitaires. Cette pièce a d'ailleurs été sujet à une nouvelle conception.

Tous les passagers profiteront de sièges plus confortables ©Stephane de Sakutin / AFP

«La nouveauté c'est que l'on recycle désormais l'eau du lavemain pour la réinjecter dans la cuvette. On consomme moins d'eau, on améliore l'autonomie de nos rames et c'est mieux pour l'environnement», a expliqué à CNEWS Santa Torre, responsable Matériel et Traction chez Ouigo.

Sur le même plan, des vitres athermiques ont été choisies pour équiper les rames. Ces dernières sont prévues pour réduire l'impact des fortes chaleurs. Des climatisations plus performantes ont aussi été placées dans les espaces de voyage.

Davantage de places pour les vélos

Au total, 12 nouvelles rames s'ajouteront aux 38 déjà mises en circulation, de manière progressive, à compter de décembre 2025. L'objectif étant de proposer 50 rames d'ici à 2027, pour un objectif de 33 millions de clients annuels d'ici à 2030, soit 8 millions de plus qu'actuellement.

«Les Français veulent plus de trains, plus de places, et un train abordable. La réponse, c'est Ouigo. Aujourd'hui, 50% des places sont vendues à moins de 30 euros», a expliqué Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, présent à Gare de Lyon où se tenait la présentation ce jeudi.

16 crochets à vélo sont présents au sein des futurs TGV Ouigo. ©Stephane de Sakutin / AFP

Autre évolution notable, Ouigo a aussi pensé aux cyclistes puisque 16 crochets à vélo (soit 8 par rame) seront accessibles dans ces nouveaux TGV Ouigo.

A noter que 653 passagers pourront embarquer à bord de ces trains modernisés, contre 644 actuellement, a souligné Jérôme Laffon, directeur général de Ouigo. L'entreprise n'a pas caché son objectif d'accroissement d'activité, avec la volonté d'atteindre 30% du marché de la grande vitesse au SNCF Voyageurs dans cinq ans.