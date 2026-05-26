Billets de train Ouigo à 9 euros : voici comment bénéficier de la grosse promo de l’été 2026

SNCF Voyageurs lance une nouvelle opération de ventes flash de billets à prix cassés pour les trains classiques Ouigo, ces mercredi 27 et jeudi 28 mai. L'occasion de rallier 19 destinations à seulement 9 euros l’aller-simple. Attention les billets seront en quantité limitée.

«Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde». Pendant 48 heures, du mercredi 27 au jeudi 28 mai, 50.000 billets de train Ouigo à 9 euros l'aller-simple seront mis en vente par la SNCF Voyageurs.

Les tarifs sont valables pour des trajets allant du 1er au 30 juin inclus, en direction de plusieurs villes de France, indique la compagnie ferroviaire sur son site. Parmi elles, Bordeaux, Nantes, Rennes ou encore les vallées de la Loire.

Comment maximiser vos chances le jour de la vente ?

Il faudra néanmoins faire preuve de réactivité, puisque les premiers clients qui se rendront sur la plate-forme Ouigo ou SNCF Connect seront les premiers servis. Pour être sûr de ne pas rater la vente, il est possible d'activer une alerte sur son téléphone en renseignant sa destination et la date de départ.

Également, pour maximiser vos chances, ayez votre compte prêt et connecté : identifiants enregistrés, informations voyageurs déjà renseignées. Enfin, si le tarif à 9 euros n'est plus disponible sur votre premier choix, n'hésitez pas à changer les horaires ou les dates : des billets peuvent encore être disponibles.

Habituellement, les tarifs Ouigo Train Classique s'échelonnent de 10 à 59 euros le trajet (5 euros pour les moins de 12 ans). 4,5 millions de personnes ont emprunté les trains Ouigo Classique depuis leur lancement en 2022 (chiffre communiqué mi-2025) dont la moitié qui n'avait jamais pris le train avant.