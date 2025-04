Grand Paris Express : CNEWS au cœur de la future gare de Villiers-Champigny-Bry, quelques semaines avant la fin des travaux

Située à l'ouest de la ligne 15 sud, la gare de Villiers-Champigny-Bry a ouvert ses portes à CNEWS ce mercredi pour une ultime visite, à quelques semaines de la fin des travaux.

Un ouvrage sur le point d'être finalisé. Alors que la mise en service de la ligne 15 sud du Grand Paris Express est attendue pour le dernier trimestre de 2026 selon le dernier calendrier, CNEWS s'est rendu mercredi au cœur de la gare de Villiers-Champigny-Bry (Val-de-Marne) pour visiter l'ouvrage.

Conçue pour accueillir quotidiennement 55.000 voyageurs lors de la mise en service de la ligne qui reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs, cette gare pensée par l'agence Richez & Associés affiche une profondeur de 23 mètres.

Sur le plan artistique, la salle d'échange détonne par ses dalles murales de couleur jaune, censées «rendre hommage au soleil dont les rayons pénétreront l'espace», a indiqué Rémi Herbert, le chef de projet de la gare.

Plusieurs escaliers mécaniques et ascenseurs sont installés dans la gare. ©CNEWS

En quelques chiffres, cette gare - qui fait partie des 68 nouveaux ouvrages construits sous la surveillance de la Société des grands projets (SGP, ex-Société du Grand Paris) -, affiche une superficie de 6.557 mètres carrés (soit un peu moins que celle de Villejuif - Gustave-Roussy et ses 7.500 mètres carrés) à 7 arrêts de Villiers-Champigny-Bry.

Présent à ses côtés, Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société des grands projets a salué «une gare dont les travaux seront finalisés cet été. Elle sera ensuite connectée au PCC (poste de commande centralisé, situé à quelques mètres seulement, à l'automne», a-t-il indiqué, précisant que la SGP avait investi pas moins de 4,9 milliards d'euros en 2024 dans les transports du quotidien sur l'année 2024.

Des façades de protection séparent le quai des métros. ©CNEWS

Au niveau des quais, les portes automatisées permettront une totale sécurité pour les voyageurs puisqu'elles seront intégrées à la façade de protection, à l'instar des autres gares du Grand Paris Express.

Les usagers verront les informations importantes en levant les yeux, comme l'attente estimée du prochain train, sur une dalle lumineuse elle aussi intégrée à la façade transparente.

Autre élément pratique de taille, la gare de Villiers-Champigny-Bry sera raccordée au RER E, à l'horizon 2030. Les voyageurs pourront rejoindre le quai du RER opéré par la SNCF directement via un pont. «A cette heure nous avons érigé un mur, qui sera abattu dès que la connexion sera possible dans les prochaines années», a assuré à CNEWS Bernard Cathelain.

Le Poste de commande centralisé situé à deux pas

Avantage notable, le poste de commande centralisé, qui assurera le contrôle de l'ensemble de la ligne 15 sud - et in fine de la boucle complète lorsque les tracés est et ouest seront raccordés -, se situe à quelques dizaines de mètres de la gare.

Dans ce bâtiment, les équipes de l'opérateur surveilleront dans une grande salle l'ensemble de la ligne. «De manière schématisée, on peut suivre le voyage de l'usager de A à Z. C'est ici que nous pouvons prendre le contrôle d'un train en cas de besoin, ou déclencher une séance de crise dans une salle dédiée à côté, lors d'un problème d'importance», a expliqué Adrien Berthouin, chef de projet du site de maintenance du Centre d’exploitation Champigny, face à une impressionnante salle dotée d'une façade numérique étendue.

Des espaces pour accueillir les personnes en charge de la sécurité incendie ont également été déployés dans cette salle. Lors de l'exploitation, près de 25 personnes scruteront en même temps leurs moniteurs, et prépareront les différentes opérations techniques.

Jusqu'à 30 personnes peuvent travailler au sein du poste de commande centralisé en simultané. ©CNEWS

Au cœur de ce bâtiment on trouve aussi les ateliers de remisage et de maintenance des trains. «Les matériels roulants arrivent directement du site de Valenciennes (géré par Alstom) où les trains sont testés pour la première fois. Ces derniers parcourent d'ailleurs des milliers de kilomètres lors de tests avant d'être mis en circulation sur le réseau», a confié Arnaud Porcheret, le responsable des essais de la ligne 15 sud.

Les trains de la ligne 15 sud seront remisés et mis en maintenance sur le Centre d’exploitation de Champigny. ©CNEWS

Dans ces impressionnants halls, on vérifie les portes, les freins, ainsi que les lumières ou autres composants de ces trains neufs et brillants.

Au total, plus de 15 voies sont dédiées à la maintenance des trains dans cet immense atelier de 30.000 mètres carrés (un des plus grands de France), tandis que 19 autres voies sont destinées au remisage des matériels roulants, durant la nuit.

Prochaine étape pour les équipes de la Société des grands projets : la poursuite des essais tant sur les futurs trains qui assureront le transport des voyageurs, que ceux prévus dans la gare de Villiers-Champigny-Bry, notamment l'acoustique, la connectique ainsi que l'acheminement de l'énergie vers les quais.

«Elle arrive en grosse quantité en courant alternatif (celui présent dans les prises) avant d'être transformé en courant continu et d'alimenter les trains, qui fonctionnent à 1.500 volts», a ajouté Rémi Herbert, le chef de projet de la gare, expliquant qu'à l'inverse de ce que l'on voyait actuellement dans le métro, celle-ci sera transmise sur les trains de la ligne 15 sud par le profil aérien de contact (au-dessus des navettes via des caténaires, ndlr), tels que les RER.