Obsèques du pape François : qui est le cardinal Giovanni Battista Re, qui préside la messe à la basilique Saint-Pierre ce samedi ?

Le cardinal Giovanni Battista Re préside la messe de funérailles du pape François ce samedi 26 avril. Un homme important de l’Église catholique depuis de nombreuses années.

Les yeux du monde sont rivés sur lui. C'est depuis 10h ce samedi 26 avril que se déroulent les obsèques du pape François, décédé lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. La messe de funérailles a lieu à la basilique Saint-Pierre et est officiée par le cardinal Giovanni Battista Re. Doyen du Collège cardinalice, cet homme occupe une place importante au Vatican depuis de nombreuses années.

Né le 30 janvier 1934 à Borno, dans la province de Brescia, Giovanni Battista Re grandit au sein d’une famille modeste du Val Camonica, entouré d’un frère et de cinq sœurs, dont l’une deviendra religieuse canossienne. Dès l’âge de 11 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il rejoignait le petit séminaire de Brescia, posant les bases d’une vocation qui le mènera aux plus hautes sphères de l’Église catholique, a rapporté La Croix.

un proche du pape jean-paul II

Ordonné prêtre en 1957, Giovanni Battista a petit à petit gravi les échelons jusqu'à être repéré à la suite de son passage au séminaire de Brescia et à intégrer l’Académie pontificale ecclésiastique, pépinière des futurs diplomates du Saint-Siège, avant d’être affecté à la nonciature de Panama, puis à celle d’Iran. C'est en 1979 que sa carrière a basculé, puisqu'il a été nommé assesseur de la Secrétairerie d’État par Jean-Paul II. Huit ans plus tard, il a été promu secrétaire de la Congrégation pour les évêques et a reçu la consécration épiscopale des mains du pape polonais.

En 1989, il a accédé au poste stratégique de substitut pour les affaires générales de la Secrétairerie d’État, devenant ainsi l’un des plus proches collaborateurs du souverain pontife pendant plus d’une décennie.

Cardinal depuis 2001, Giovanni Battista Re a participé aux conclaves de 2005 et de 2013. Il a même présidé ce dernier, qui avait vu le pape François se faire élire. Depuis le 25 janvier 2020, il est également le doyen du Collège des cardinaux. Un poste dans lequel il a été reconduit le 6 février 2025. Décrit comme une figure joviale et affable, il demeure l’un des piliers de la Curie romaine, reconnu pour sa longue fidélité à Jean-Paul II et son influence sur la scène ecclésiale internationale.

Aujourd'hui âgé de 91 ans, Giovanni Battista Re sera donc en première ligne lors du conclave qui débutera entre le 5 et le 10 mai. À cette occasion, le Collège des cardinaux se réunira à huis clos dans la chapelle Sixtine pour échanger et procéder à des votes successifs jusqu'à nommer un pape.