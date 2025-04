1er-Mai : à quel trafic routier faut-il s'attendre pour le pont ?

Le mois de mai est celui des jours fériés et des ponts. L'occasion pour les Français de s'évader quelques jours, notamment le 1er-Mai, synonyme de fête du travail. Pour ceux qui pensent à prendre leur voiture lors de ce week-end, voici quelques conseils précieux.

Pour aller au bord de la mer, à la montagne ou à la campagne, les automobilistes vont investir les routes françaises en nombre. Le prévisionniste bison fûté et le constructeur Vinci préviennent.

En ce qui concerne les départs depuis Paris, le mercredi 30 avril est la journée annoncée la plus difficile, avec une circulation qualifiée de «difficile».

© Bison Fûté

En direction de la Bretagne, le site annonce une circulation dense sur les A10, A11 et A71, dès le milieu d'après-midi et en soirée. De même, la première partie de la journée du jeudi 1er mai sera placée sous le signe du trafic congestionné. Dans le sens inverse, depuis Bordeaux et jusqu'à la capitale, l'A10 devrait également être très fréquentée sur les même périodes.

En ce qui concerne la date du retour, la circulation devrait être difficile dès le samedi 3 mai sur la tranche 10h-17h et devrait se dégrader jusqu'au dimanche 4 mai, date des retours massifs. Vinci prévient : «Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le mercredi 30 avril de 15h à 20h et le jeudi 1er mai de 10h à 13h. Des pointes sont également attendues les samedi et dimanche en milieu de matinée. Dans l’autre sens, les plus forts trafics sont attendus sur le week-end, le samedi 3 mai, en fin de matinée ainsi qu’en fin d’après-midi, et le dimanche 4 mai, dès 10h et jusqu’en début de soirée».

© bison fûté

Une aide spéciale prévue pour les adeptes de l'électrique

Dans le sud de la France, une circulation très dense est attendue sur l'A8 le mercredi 30 avril (notamment entre 15h et 19h), notamment au niveau du contournement niçois. Les villes principales que sont Nice, Toulon et Marseille devraient également souffrir d'une forte présente automobile.

Pour les personnes ayant opté pour une voiture électrique, Vinci annonce avoir fait appel à des «voituriers» pour réguler la recharge de manière optimale : «Cette année encore, VINCI Autoroutes et ses partenaires électriques – Allego, Atlante, Avia Volt, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, TotalEnergies et Zunder – renouvellent la présence de voituriers électriques sur 73 aires de services ou de repos. Des électro-équipiers, reconnaissables à leur gilet coloré, accueilleront les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente le cas échéant et assisteront ceux qui le souhaiteront lors de la recharge».

Cependant, à en croire le site spécialisé dans les prévisions de trafic, il pourrait bien être le long week-end le plus intéressant du mois pour partir. Le 7 mai, le 11 mai, le 28 mai et le 29 mai sont en alerte rouge, synonyme de «circulation très difficile».