Paris : un centre pour usagers de drogue fermé provisoirement pour des raisons de «sécurité»

Épinglé pour l'absence d'encadrement des toxicomanes qui déambulent sur la voie publique, le Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) parisien du Sentier (2e) a été provisoirement fermé par l'ARS pour des raisons de sécurité.

Les habitants du quartier ont dénombré les incivilités et violences depuis plusieurs mois. L'Agence régionale de santé (ARS) a fermé provisoirement le CAARUD du Sentier à Paris (2e) pour des raisons de «sécurité», a-t-on appris ce lundi.

Installé depuis six mois au numéro 76 de la rue de Cléry, cet établissement qui propose à la fois du matériel nécessaire à la prise de drogues (seringues propres) et des accompagnements ulcère les riverains depuis des semaines, puisque certains individus dépendants errent dans le quartier et s'adonnent à des dégradations et des agressions.

«Depuis quelques semaines, le déménagement rue de Cléry de ce Caarud suscite des contestations de la part des riverains, avec le risque que les tensions, constatées autour du site, finissent par provoquer des troubles à la tranquillité publique», a indiqué l'ARS d'Ile-de-France dans un communiqué.

«La décision est été motivée par l'impossibilité d'assurer pleinement la sécurité du personnel et des usagers du lieu», a ajouté l'association Aides auprès de l'Agence France-Presse concernant le choix de l'Etablissement public.

Une pétition signée par les riverains

«Si personne ne nous aide, malheureusement, cela va se terminer par un drame. J'attire l'attention là-dessus, au bout d'un moment, il va y avoir un drame», assurait une autre habitante du quartier à CNEWS la semaine passée.

L'élu LR Aurélien Véron, qui siège au conseil municipal sous l'étiquette Changer Paris, dénonçait d'ailleurs une récente «agression d'un père de famille», mettant le doigt sur le caractère imprévisible des individus addicts.

L'ARS espère que la «fermeture provisoire du centre doit permettre «d'apaiser les tensions et sera mis à profit (...) afin de définir très vite le cadre d'un fonctionnement rassurant pour les différents acteurs de ce Caarud, sur ce site ou sur un autre site proche».

A ce jour, la pétition à l'initiative des riverains appelant les pouvoir publics à «un retour de la sécurité et de la salubrité dans le quartier» a déjà recueilli plus de 1.500 signatures.