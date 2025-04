«Un père de famille a été tabassé à deux pas» : à Paris, les habitants du Sentier excédés par la présence de toxicomanes depuis l'installation d'un établissement médical spécialisé

Les habitants du quartier du Sentier, à Paris (2e), dénoncent depuis plusieurs semaines une dégradation de leur quotidien, en raison des agissements de toxicomanes, qui affluent depuis l'ouverture d'un centre médico-social il y a six mois.

Des riverains qui craignent pour leur sécurité. Alors qu'un Caarud (Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) a ouvert ses portes au 76 rue Cléry, dans le quartier parisien du Sentier (2e) il y a six mois, les habitants déplorent une dégradation des comportements des personnes toxicomanes dans les alentours, dans ce quartier pourtant assez paisible à l'origine.

«On se fait accoster, et on se fait suivre. Il y a une petite rue où on n'ose pas aller parce qu'ils (les toxicomanes) sont tous là», a regretté une première riveraine à CNEWS, rapidement rejointe par une voisine.

«Si personne ne nous aide, malheureusement, cela va se terminer par un drame. J'attire l'attention là-dessus, au bout d'un moment, il va y avoir un drame», a de son côté expliqué une autre habitante du quartier.

D'après les témoignages recueillis, parfois documentés par des vidéos amateur, des seringues sont régulièrement retrouvées par terre, et des bagarres éclatent en pleine rue entre les individus drogués.

Une pétition pour réclamer le retour au calme

A droite, les politiques ont de nouveau mis en responsabilité la mairie pour avoir installé cette structure à cet endroit.

Nous dénonçons «des portes forcées, des commerçants agressés, des parents d'élèves et leurs enfants verbalement pris à partie, voire brutalisés, puisqu'un père de famille a été tabassé à deux pas de la rue. Vous êtes face à des personnes addictes à des niveaux excessifs, et n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes et qui errent dans les rues», a fustigé Aurélien Véron (LR), porte-parole du Groupe Changer Paris et élu au Conseil de Paris.

En autonomie, les habitants du Sentier ont déposé une pétition visant à «rétablir la sécurité et la salubrité dans notre quartier Sentier-Bonne Nouvelle», qui a d'ailleurs déjà recueilli 1.400 signatures.

Parmi les demandes formulées aux pouvoirs publics, les riverains demandent «une meilleure régulation de l’impact du Caarud, afin d’éviter que son implantation ne devienne un facteur aggravant pour le quartier», et un renforcement de la présence policière, ce qui devrait être mis en place par l'Hôtel de Ville.