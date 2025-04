Prisons attaquées : 25 personnes interpellées dans toute la France ce lundi

25 personnes ont été interpellées ce lundi lors d'une opération de grande ampleur portant sur l'enquête sur les attaques de prisons commises entre le 13 et le 21 avril.

Un vaste coup de filet. Plusieurs personnes ont été interpellées partout en France ce lundi dans l'enquête sur les attaques contre les agents pénitentiaires et les prisons.

22 interpellations ont eu lieu en région parisienne, à Marseille, Bordeaux et Lyon. Des perquisitions sont par ailleurs en cours, a précisé le Parquet national antiterroriste (Pnat) dans un communiqué. A ce chiffre, trois autres arrestations se sont ajoutées dans la matinée, portant à 25 le total des interpellations ce jour.

L'opération de grande envergure a été saluée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, sur X.

Merci aux magistrats et aux forces de l’ordre d’avoir procédé tôt ce matin à l’interpellation des auteurs présumés des attaques contre les agents pénitentiaires et les prisons de notre pays. Force reste à la loi et à la République dans notre lutte implacable contre le… https://t.co/YUC1UxeL6N

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 28, 2025