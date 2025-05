«Jusqu'à 1.034 euros» : cette aide de l'Etat que les retraités oublient souvent

Les retraités à faibles revenus ignorent qu'ils peuvent prétendre à une aide pouvant aller jusqu’à 1.034 € par mois. Découvrez comment savoir si vous êtes éligible à l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

Elle est une des aides les plus précieuses, mais aussi une des plus méconnues. Si beaucoup l’ignorent, en 2025, l'Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées) permet de percevoir jusqu'à 1.034,28 € par mois pour vivre plus décemment. Anciennement connue sous le nom d'«allocation du minimum, vieillesse», cette aide mensuelle est octroyée aux retraités ayant de faibles ressources, soit moins de 1.012,02 euros par mois pour une personne seule et 1.605,73 euros pour un couple depuis le 1er janvier 2025, sans être imposable ni soumis à des cotisations sociales.

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) estime que 50 % des personnes éligibles au minimum vieillesse en 2016 n’y avaient pas recours, selon les données d’un rapport daté de 2022.

Vérifier son éligibilité à l'Aspa

L’objectif de l’Aspa est de garantir un revenu minimum aux personnes âgées. Pour en bénéficier, plusieurs critères doivent être remplis. Il faut être à la retraite ou en cumul emploi-retraite (un abattement sera appliqué sur vos revenus d'activité), vivre en France moins de neuf mois par an et avoir au moins 65 ans. L’aide est accessible dès 62 ans si vous êtes inapte au travail ou atteint d'une incapacité permanente de 50 % ou plus.

Pensions, revenus immobiliers, placements financiers, toutes les ressources des retraités sont prises en compte. Mais la majorité des aides sociales (APL, AAH, PCH...) ne sont en revanche pas concernées. Si aucune ressource n’est percevable, la personne concernée touchera l’intégralité de l’Aspa (soit 1.034,28 euros brut).

L’Aspa n’est pas versée automatiquement, il faut faire la demande pour la percevoir en contactant la caisse de retraite principale selon son régime ou par le Centre Communal d’Action Sociale de sa commune. Trop souvent oubliée, cette aide est précieuse pour permettre aux retraités de vivre dignement leur retraite.