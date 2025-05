Sondage : 79% des Français sont favorables à l'installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce vendredi 2 mai, 79% des Français sont favorables à l'installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées.

Une très nette majorité. Il y a un peu plus d'une semaine, le 24 avril dernier, un adolescent de 16 ans, Justin P., a perpétré une attaque au couteau dans le collège-lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes, tuant une adolescente de 15 ans et en blessant trois autres.

Peu après ce terrible drame, François Bayrou, Laurent Wauquiez (LR) ou encore Eric Ciotti (UDR) avaient évoqué la possibilité d'installer des portiques à l'entrée des établissements scolaires du second degré afin d'empêcher des personnes munies d'armes blanches d'y pénétrer.

Les jeunes y sont très majoritairement favorables

Et une grande partie de la population approuve cette proposition. En effet, selon un sondage* de l’Institut CSA paru ce vendredi 2 mai, 79% des Français sont favorables à l'installation systématique de portiques de sécurité dans les collèges et lycées.

Dans le détail, les femmes interrogées sont nettement plus favorables (85% d'entre elles) que les hommes (73% d'entre eux) à l'installation de tels dispositifs.

Autre enseignement de cette étude, plus les Français sont jeunes, et plus ils soutiennent cette mesure de sécurisation des établissements scolaires du second degré. Ainsi, les 18-24 ans, y sont favorables à 94%, contre 83% des 25-34 ans et 75% des 35-49 ans, une proportion quasi identique chez les 50 ans et plus (76%).

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats sont plutôt marqués puisque 72% des CSP+ approuvent la généralisation des portiques de sécurité devant les collèges et lycées, contre 85% des CSP- et 79% des inactifs.

Des français divisés politiquement

Sur le volet politique, les réponses sont très partagées. Ainsi, 67% des Français classés à gauche sont favorables à l'installation systématique de portiques pour sécuriser l'entrée des collèges et lycées.

Dans le détail, 70% des partisans de la France insoumise et 69% des proches du Parti socialiste approuvent cette piste, contre 59% des sondés se réclamant du parti Europe Ecologie / Les Verts, la proportion la plus faible.

Au sein de la majorité présidentielle, 69% des électeurs de Renaissance (ex-En Marche) soutiennent cette mesure.

C'est beaucoup plus chez les sympathisants des Républicains (82%), alors que plus de 9 électeurs du Rassemblement national sur 10 (94%) se sont dit favorables à l'installation de portiques de sécurité devant les collèges et lycées.

*Sondage réalisé les 29 et 30 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.