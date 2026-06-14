Sondage : 68% des Français souhaitent un référendum sur le rétablissement de la peine de mort pour les crimes touchant les enfants

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié dimanche 14 juin, 68% des Français se disent favorables à un référendum sur le rétablissement de la peine de mort pour les crimes qui touchent les enfants.

L'émotion reste forte après la mort de la petite Lyhanna et la question du rétablissement de la peine de mort refait surface à la suite des circonstances tragiques du drame.

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié dimanche 14 juin, 68% des Français se disent favorables à un référendum sur cette question pour les crimes qui touchent les enfants.

Les femmes sont majoritairement plus favorables à rétablir cette peine. 70% d'entre elles ont voté «oui» contre 66% des hommes. À noter que la quasi-totalité des 18-24 ans est favorable (90%), devant les 50 à 64 ans (72%), les 35 à 49 ans (67%), et les 65 ans et plus (54%).

Dans le détail, concernant les catégories socio-professionnelles, 72% des inactifs sont favorables pour un référendum. 67% des CSP- (les Français les moins favorisés) sont pour, tout comme 63% des CSP+.

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La droite MAJORITAIREMENT favorable

Si l'on se penche sur la proximité politique des personnes sondées, la gauche est majoritairement opposée à ce référendum à 54%. La France insoumise y est favorable à 57%, le Parti Socialiste à 40% et les Écologistes à 35%.

Du côté de la majorité présidentielle, la question fait débat. Seulement 51% y sont favorables. Chez Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, les sondés y sont davantage favorables, à 58%.

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Dans le spectre de la droite, elle y est favorable à 73%. Les personnes s'identifiant aux valeurs des Républicains le sont à 74%. Ceux qui s'identifient au Rassemblement national et à Reconquête le sont à 95%.

Invité à notre micro le 10 juin, Nicolas Dupont-Aignan a réclamé l'ouverture d'un débat national sur le rétablissement de la peine de mort pour certains crimes visant les enfants. Selon lui, l'affaire Lyhanna dépasse le simple «dysfonctionnement» de l'État.

*Sondage réalisé le 10 juin par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.