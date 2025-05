Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky estime que Donald Trump voit les choses «un peu différemment» depuis leur rencontre au Vatican

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que depuis sa rencontre avec Donald Trump au Vatican le 26 avril dernier, le président américain voit les choses «un peu différemment».

Cette rencontre, dont la photo montrant les deux chefs d'Etat en tête-à-tête dans la basilique Saint-Pierre, avait fait le tour du monde. Il s'agissait de la première discussion physique entre les deux hommes depuis l'échange houleux entre Donald Trump, son vice-président et le président ukrainien dans le bureau Ovale de la Maison Blanche.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025