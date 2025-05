Trêve en Ukraine : ce que l’on sait du cessez-le-feu de 3 jours entre Kiev et Moscou

Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie pour les festivités du 80e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, entre le 8 et le 10 mai prochain. Que prévoit cette trêve ?

Un cessez-le-feu pour commémorer. Dans un communiqué de presse publié lundi 28 avril, Vladimir Poutine a informé vouloir instaurer un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev afin de célébrer les 80 ans de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Il a toutefois précisé que si cette trêve était violée par l’Ukraine, l’armée russe répliquerait.

«A partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et jusqu'à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu (...) Pendant cette période, toutes les opérations de combat seront arrêtées», avait indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Cette annonce fait suite à un premier cessez-le-feu décrété à l’occasion des fêtes de Pâques, qui avait entraîné une diminution des frappes, sans toutefois les interrompre totalement. Cette première trêve n’avait pas été respectée de part et d’autre de la frontière. Pas moins de 2.000 violations du cessez-le-feu avaient été recensées par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Une trêve durable attendue

Cette nouvelle annonce intervient au lendemain d’une déclaration de Donald Trump, dans laquelle il exhortait son homologue russe à cesser les hostilités et à conclure un accord avec l’Ukraine. L’ancien président américain a ensuite réagi à l’annonce du Kremlin en appelant à un cessez-le-feu permanent.

De son côté, l’Ukraine a immédiatement accepté la trêve, exprimant le souhait qu’elle dure «au moins 30 jours». Le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a alors écrit sur X : «L’Ukraine est prête à soutenir un cessez-le-feu durable et global. Et c’est ce que nous proposons constamment, pour au moins 30 jours».

Le président ukrainien a ensuite réagi à cette trêve, dénonçant «une nouvelle tentative de manipulation».

Des négociations de paix en cours

Depuis plusieurs semaines, de nombreux chefs d’Etat, notamment en France et surtout aux Etats-Unis, se sont penchés avec plus d’intensité sur le conflit. Des négociations directes pourraient être organisées dans les prochaines semaines.

Le 25 avril, Vladimir Poutine a reçu au Kremlin l’émissaire américain Steve Witkoff. Le président russe n’a pas fermé la porte à une discussion directe entre Kiev et Moscou. Des propos confirmés ce lundi par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov : «La partie russe déclare une fois de plus qu’elle est prête à mener des négociations de paix sans condition préalable, visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne, et à interagir de manière constructive avec les partenaires internationaux».

Donald Trump a écrit sur X, le 25 avril : «Une belle journée de négociations et de rencontres avec la Russie et l’Ukraine. Un accord est tout proche, et les deux parties devraient maintenant se rencontrer à très haut niveau pour finaliser le processus».

Les négociations devraient notamment porter sur une reconnaissance officielle de l’annexion de la Crimée par la communauté internationale, ainsi que sur les régions conquises par la Russie depuis le début du conflit en février 2022.