Contrôle technique pour les voitures de plus de 10 ans : ce qui pourrait changer

Des règles durcies. La Commission européenne envisage de serrer la vis pour les voitures anciennes et les camionnettes de plus de dix ans, dans le but d'améliorer la sécurité routière. Alors qu’elles étaient soumises à un contrôle technique tous les deux ans, l’instance a proposé jeudi 24 avril de passer à un contrôle annuel.

Une nouvelle qui risque de déplaire aux automobilistes en raison du coût supplémentaire généré, mais aussi d'entraîner des embouteillages dans les 6.000 centres de contrôle en France qui reçoivent déjà 19 millions de visites annuelles. La mise en application d’une telle mesure pourrait toutefois prendre du temps.

60% des véhicules contrôlés

Selon Laurent Palmier, PDG de Sécuritest, l'un des plus gros réseaux de France, cette mesure aura un impact significatif puisque la majorité des visites concernent déjà des véhicules âgés. «Ça aura un impact très important puisque ça concerne 60% des véhicules que l'on contrôle aujourd'hui qui sont des véhicules de plus de 10 ans. La moyenne d'âge des véhicules contrôlés a franchi les 13 ans en 2024», a-t-il détaillé.

Par ailleurs, les véhicules utilitaires seraient aussi concernés par la mesure. Actuellement, ils doivent passer un contrôle technique tous les deux ans, mais ils doivent également se soumettre à un contrôle anti-pollution chaque année. «S’ils passent chaque année, autant qu'on fasse le contrôle convenablement, c'est ça l'idée. Ils font beaucoup plus de kilomètres, ils sont souvent multi-utilisateurs, multi-conducteurs. Ils souffrent un peu plus que les véhicules légers», argumente Laurent Palmier.

Cette mesure devrait être fortement impopulaire auprès des automobilistes, qui payent déjà en moyenne 78 euros par contrôle en France. Néanmoins, pour qu’elle soit adoptée, cette proposition devra passer devant le Parlement européen. Une potentielle application pourrait donc prendre du temps, comme ce fut le cas pour le contrôle technique des deux roues. Il a fallu quatre ans avant que la mesure ne soit appliquée en France.