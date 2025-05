«Des orages violents» : ces 5 départements où la foudre devrait tomber ce samedi

Ce samedi 10 mai, plusieurs départements de l'Hexagone feront face à de violents orages, indique Météo-France. Voici ce qu'il faut retenir.

Vigilance au sud de la France. Une perturbation orageuse s'apprête à s'abattre dans l'Hexagone, ce samedi 10 mai, touchant majoritairement le sud-ouest du pays, dans la région Nouvelle-Aquitaine, précise Météo-France.

Cinq départements sont concernés par le risque de foudre : la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

Météo-France

«Samedi, une perturbation orageuse glissera le long de la façade atlantique. Des averses se développent aussi l’après-midi sur le relief. Tandis que le soleil domine sur un quart nord-est», analyse l'institut météorologique.

Des averses orageuses jusqu'à dimanche

Côté température, le seuil de la chaleur (25 °C) pourra être atteint samedi en Aquitaine et dimanche au nord de la Loire.

Dimanche, des averses orageuses pourraient également devenir plus fréquentes sur une moitié ouest/sud-ouest de la France notamment sur les régions allant de la Bretagne à l’Aquitaine et aux Pyrénées. Le soleil réservera ses faveurs aux régions du nord et de l’est.