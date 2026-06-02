Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Concernant la journée de ce mercredi 3 juin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Un épisode orageux est à prévoir dans certains territoires de l’ouest de la France. La prudence sera donc de mise ce mercredi 3 juin pour les deux départements que l’institut national de météorologie, Météo-France, a placés en vigilance jaune pour des risques d’orages.

© Météo-France

Les départements concernés sont le Doubs et le Jura. Mais cette vigilance ne devrait être que de courte durée et devrait prendre fin durant cette nuit à 3h du matin.

«La matinée est en général très nuageuse, accompagnée de quelques ondées ici et là, notamment du Grand Est aux Alpes du Nord, sur la pointe bretonne et sur les versants ouest du Massif central», a indiqué Météo-France dans son bulletin.

Trois départements ont par ailleurs été placés en vigilance jaune par l'agence météorologique française pour des risques de pluies et inondations.

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