Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques d'orages ce mardi 2 juin.

Le ciel risque de gronder dans le sud-est. Dans la matinée, Météo-France a mis à jour son bulletin et a ajouté une vigilance orange pour des risques d'orages concernant trois départements de la partie sud du pays.

Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var.

Pour mardi 2 juin 2026 :

🟠3 départements en vigilance orange



Pour mercredi 3 juin 2026 :

Aucun département en vigilance orange



Restez prudents et informés : https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/8YIYPESCoP — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 2, 2026

Selon les prévisionnistes de l'institut, la vigilance sera effective entre 14h et 18h. «Les orages prévus sur le flanc Est du pays ce mardi pourront être localement forts, mais leur sévérité relève dans l'état actuel des prévisions du niveau jaune multi-paramètres (orage, pluie et vent). Toutefois, un passage en orange pour le paramètre orage ne peut être totalement exclu en cas d'aggravation des prévisions», peut-on lire dans le bulletin Météo-France.

De nombreux départements ont également été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages concernant ce même mardi 2 juin.