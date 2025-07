60e anniversaire de l’inauguration du tunnel du Mont-Blanc : voici les 5 tunnels routiers les plus longs de France

La France fête les soixante ans de l'un de ses tunnels les plus longs : celui du Mont-Blanc. L'occasion de comparer certains des passages souterrains les plus impressionnants du pays. Tunnel du Fréjus, duplex A86, tunnel Maurice-Lemaire, voici les 5 couloirs souterrains les plus longs de France.

Ce mercredi 16 juillet, le tunnel du Mont-Blanc fête son 60e anniversaire. Et en matière d'ouvrages publics, la France est souvent bonne élève. Une réputation qu'elle doit en partie à la réalisation de certains de ses tunnels routiers. Toujours plus longs ceux-ci occupent une place prépondérante dans le réseau français.

Le Tunnel Maurice-Lemaire (6,9 km)

Actuellement occupé par la N159, route nationale du Grand Est, ce tunnel doit son nom à l'ingénieur et homme politique du XXe siècle, originaire des Vosges, Maurice Lemaire. Cette construction, aussi appelée «tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines», du lieu qu'il traverse, s'étend sur 6.950 mètres. Il traverse le massif vosgien en son milieu. Sa construction remonte à 1937. Jusqu'en 1976, il était réservé aux voies ferroviaires, jusqu'à sa vente, notamment due à Maurice Lemaire, ancien directeur général de la SNCF.

Le tunnel du Somport (8,6 km)

Le tunnel du Somport est situé à la frontière franco-espagnole, à l'ouest de la chaîne des Pyrénées. Cette portion routière a ouvert en 2003 et sert à la route N134 en France ainsi qu'à la N330 espagnole. Il permet notamment le lien entre Pau et Saragosse. Il est jouxté par un autre tunnel, anciennement utilisé par le réseau ferroviaire, qui a été construit dès 1908 et qui sert aujourd'hui de voies de secours en cas de travaux sur cette portion plus récente.

Le duplex A86 (10 km)

Le Duplex A86 est, comme son nom l'indique, un tunnel à deux sections emprunté par l'autoroute A86, aussi surnommée «super périphérique parisien». Il s'agit d'une section soumise à péage permettant de rejoindre Rueil-Malmaison depuis Vélizy-Villacoublay et vice-versa. Pour des raisons de budget, le tunnel n'est accessible qu'aux véhicules légers, la hauteur du tunnel ne garantissant pas d'accès aux poids lourds. Mis en service à partir de 2009, Cofiroute (filiale de Vinci Autoroutes) en est le concessionnaire jusqu'en 2086. Il s'agit du plus long tunnel routier non-transfrontalier du territoire, avec 10 km de route souterraine.

Le tunnel du Mont-Blanc (11,6 km)

L'un des tunnels les plus importants de France, tant il est un poumon du commerce entre la France et l'Italie. Ce segment de 11,6 km traverse les Alpes, à une hauteur de plus de 1.200 mètres. Il relie la N205 française à la E25 italienne. Il a été plus le long tunnel routier du monde à son ouverture, en 1965, jusqu'en 1980, où un tunnel suisse lui a pris ce titre. Chaque passage coûte entre 51 et 52 euros aux véhicules.

Le tunnel du Fréjus (12,8 km)

Devant le tunnel du Mont-Blanc, on retrouve un autre tunnel alpin, toujours entre la France et l'Italie. Il connecte Modane à Bardonnèche. Il doit son nom à la pointe du Fréjus, qu'il perce pour relier les deux pays. Au moment de sa construction, en 1980, il fait partie des tunnels les plus longs du monde. En 2022, il est le onzième tunnel routier le plus grand du monde, avec 12,8 km.