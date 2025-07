Vieilles Charrues : Rachida Dati attendue ce jeudi en Bretagne pour l'ouverture du festival

La ministre de la Culture, Rachida Dati, est attendue ce jeudi dans le Finistère. Elle fera étape à Morlaix, au Centre national de la création adaptée, avant de se rendre au festival des Vieilles Charrues à Carhaix.

Alors que son actualité est chargée à Paris, la ministre de la Culture, Rachida Dati, se rendra en Bretagne ce jeudi pour rencontrer une troupe de théâtre ainsi que les organisateurs du festival des Vieilles Charrues, afin de dévoiler les propositions du gouvernement, notamment en matière d’accès à la Culture pour les personnes en situation de handicap.

Selon le programme de Rachida Dati détaillé sur le site du ministère de la Culture, la ministre se rendra d’abord au Centre national de la création adaptée, l’une des structures du SEW, un lieu culturel de 5.000 m2 installé dans l’ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix dans le Finistère.

La Ministre y rencontrera la troupe de théâtre «Catalyse», composée de comédiens porteurs de handicap ainsi que les directions du Centre national de la création adaptée et du Théâtre national de Bretagne, qui renforcent leur partenariat pour l’inclusion dans la création.

Elle y engagera une nouvelle dynamique en faveur des artistes en situation de handicap et de leurs accompagnants en annonçant des mesures pour permettre aux personnes en situation de handicap de déployer leur parcours d’artiste.

Rencontre avec les dirigeants des Vieilles Charrues

La Ministre signera ensuite avec Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, un contrat de territoire pour affirmer leur volonté commune de «renforcer l’accès à la culture, de soutenir la création artistique» et de «préserver le matrimoine et le patrimoine exceptionnels du territoire breton». Après la région Sud et les Hauts-de-France, la Bretagne est la troisième région à signer un tel contrat avec l’État.

Enfin, la Ministre se rendra à la 33e édition du festival des Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer. Elle visitera les différents espaces du festival, rencontrera les organisateurs et des artistes. Elle fera le bilan du groupe de travail mené entre janvier et juin 2025 sur les festivals et fera des annonces.