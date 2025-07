Pyrénées-Atlantiques : une plage de Biarritz interdite à la baignade à cause d'une micro-algue toxique

La plage du Port-Vieux de Biarritz est interdite à la baignade depuis ce jeudi 17 juillet, à cause d'une micro-algue, connue pour être toxique pour les humains.

Le drapeau rouge est hissé sur la plage du Port-Vieux. À Biarritz, cette plage populaire a été fermée à la baignade depuis ce jeudi 17 juillet en raison de la présence d’une micro-algue toxique nommée ostreopsis ovata.

D’après les données fournies par l’Agence Régionale de Santé et la communauté d’agglomération du Pays Basque dans un communiqué, «les prélèvements d’eau et d’algues réalisés depuis ce 15 juillet révèlent de fortes concentrations de la microalgue Ostreopsis sur les plages de la Côte basque, principalement entre Saint-Jean-de-Luz Nord et Biarritz. (…) Si la présence de la microalgue Ostreopsis était constatée depuis plusieurs jours, mais à des niveaux modérés, son intensification soudaine a vraisemblablement été provoquée par le coup de houle survenu ce début de semaine».

En 2021, cette micro-algue invisible à l’œil nu, mais capable de s’attaquer aux voies respiratoires, avait déjà provoqué la fermeture de plusieurs plages.

Pour l’heure, aucun cas grave n’a été recensé par les autorités, bien que certains adeptes de cette plage ont fait part de symptômes.