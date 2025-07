Journée de défense et de citoyenneté : ce que l'on sait de la nouvelle version «militarisée» prévue pour septembre

Dès le mois de septembre, les Français âgés de 16 à 25 ans devraient participer à une version «militarisée» de la Journée de défense et de citoyenneté. Les longues heures de présentation de métiers et de diaporama laisseront place à un apprentissage davantage axé sur la pratique.

Les longues heures d'exposé sur les métiers de l'armée, c'est terminé. La Journée de défense et de citoyenneté (JDC) se renouvelle. Avec un apprentissage désormais plus accès sur la pratique.

Alors qu'Emmanuel Macron l’avait annoncé le 20 janvier lors de ses vœux aux armées, une JDC 2.0 attend tous les Français âgés de 16 à 25 ans, à la rentrée partout en France métropolitaine, puis d en Outre-mer en 2026, précisent nos confrères du Monde.

Vivre la journée type d'un soldat

À l'automne, les présentations des métiers de l'armée ainsi que les heures de diaporama et quiz devraient laisser leur place à une JDC davantage «immersive», organisée autour de la journée type d’un soldat.

Ainsi, la journée démarrerait par la cérémonie de lever des couleurs et le chant de La Marseillaise. Avant de poursuivre par la lecture de la charte des droits et devoirs du citoyen français.

La journée se terminerait par un «au revoir républicain». Pour récompenser les jeunes ayant joué le jeu, le bleuet de France leur sera attribué, symbole de la mémoire envers les anciens combattants et les victimes de guerre.

s'entraîner au Tir sportif, aux jeux de stratégie

Toujours dans cette idée de vivre comme un soldat, les 800.000 jeunes participant chaque année à cette JDC passeront également la journée autour d'activités mêlant plaisir et apprentissage, en lien bien sûr avec l'armée. En plusieurs équipes, les jeunes découvriront le tir sportif laser, ou encore les jeux de stratégie.

Vivre comme un militaire, c'est aussi manger comme un militaire. Ils partageront alors le repas du midi autour d'une ration de combat, avant de continuer à expérimenter des métiers, toujours en lien avec l'armée, en réalité virtuelle.

Détecter l'illettrisme

Tout autre enjeu de cette Journée de défense et de citoyenneté, aider les jeunes en difficulté. Comme l'ancienne version, la nouvelle JDC mise en place en septembre continuera de détecter l'illettrisme. En 2022, 11,2% des participants rencontraient «de grandes difficultés dans le domaine de la lecture», et près de 5% «pouvaient même être considérés comme se trouvant dans une situation d’illettrisme», avait prévenu le rapport Pisa.

Détecter, mais aussi aider. «Les données recueillies serviront à alimenter un passeport défense à double usage civil et militaire. À terme, notre ambition est de communiquer à chaque jeune, à l’issue de la JDC, une appréciation valorisant ses aptitudes et son potentiel», explique le général Pierre-Joseph Givre, directeur de la Direction du service national et de la jeunesse, dans les colonnes du Monde.