Yvelines : 17.000 scouts réunis pour un «jamboree» autour de l'écologie

Dans les Yvelines, 17.000 scouts se sont réunis pour un «jamboree», autour de l'écologie. Âgés de 14 à 21 ans, ils y apprennent également la vie en collectivité et l'entraide.

Ils viennent des quatre coins de la France et se retrouvent à Jambville, dans les Yvelines. Jusqu'au lundi 28 juillet, 17.000 scouts âgés de 14 à 21 ans se sont installés dans un domaine boisé de 50 hectares pour un «jamboree».

Énorme sac sur le dos et foulard autour du cou, les adolescents et jeunes adultes portent fièrement bidons d'eau, malles en fer, ou encore enceintes. Quand certains assemblent des troncs avec des ficelles pour construire des bancs, d'autres finissent de dresser les canadiennes sous les chênes.

Dans la bonne humeur, les tentes sont montées et une table à feu est construite afin de pouvoir cuisiner. Une belle ambiance qui permet aux plus timides de se sentir à l'aise, comme le témoigne Ninon, 16 ans : «Sans le scoutisme, je serais beaucoup plus introvertie».

«Le scoutisme est un bon moyen pour apprendre la vie en collectivité», explique Isidore Roux, qui encadre un groupe dans l'un des 22 «villages» de tentes disséminés dans le parc.

Une expérience autour de l'écologie

Outre cet apprentissage de la débrouillardise et de la réflexion, cette expérience de scoutisme permet également aux milliers de personnes venues de prendre conscience d'un enjeu fort : l'écologie.

Comme un symbole, ce thème a été choisi dix ans après le texte «Laudato si'» sur l'environnement du pape François. Au programme de ce grand «jamboree» des Scouts et guides de France (SGDF) : forums de discussions sur l'écologie, expéditions dans la nature, maîtrise de l'empreinte carbone, célébration samedi et rencontres avec de «grands témoins»...

«Le scoutisme se porte bien»

Cette réunion de masse montre à quel point «le scoutisme se porte bien», avance Anne-Claire Bellay-Huet, déléguée générale des SGDF, qui ajoute : «C'est plus 30% de croissance en 10 ans, donc c'est un chiffre symbolique. On vient de dépasser les 100.000 adhérents. Cela montre aussi que les familles souhaitent faire venir leurs enfants chez les scouts de France».

Première association de scoutisme du pays, les Scouts et guides de France gardent la confiance des parents qui «inscrivent leurs enfants pour les activités dehors, entre jeunes, mais avec des personnes de confiance, qui les font grandir... La SGDF est aussi reconnue pour ses valeurs de solidarité, de partage, d'autonomie», conclut-elle.

Modernes et engagés, les scouts 2025 se veulent plus inclusifs et plus ancrés dans leur époque. Les Scouts et guides de France ont même élaboré une charte inspirée de la Convention citoyenne pour le climat avec plusieurs propositions pour le scoutisme de demain.