Assurances habitation et vol : voici 5 conseils à suivre avant de quitter votre logement pour partir en vacances

Alors que les aoûtiens partent enfin à partir en vacances, voici cinq conseils essentiels pour quitter votre logement l’esprit tranquille, et surtout, éviter que votre assureur ne vous laisse tomber en cas d’incident.

Entre retours de juillettistes et départs d’aoûtiens, les familles françaises s’activent. Valises à faire, courses de dernière minute, contrôle de la voiture, devoirs de vacances… Tout est passé au crible, y compris la maison !

Car avant de partir, il est essentiel de laisser son logement en ordre. Et au-delà du simple ménage, voici cinq conseils pour partir l’esprit tranquille, et surtout, s’assurer qu’en cas de sinistre ou de vol, votre assurance habitation prendra bien en charge les dommages. On n’est jamais trop prévoyant.

Couper les arrivées d’eau

Les dégâts des eaux font partie des sinistres les plus fréquents. S’ils peuvent être rapidement maîtrisés lorsque vous êtes sur place, lors d’une absence prolongée, les conséquences peuvent être bien plus graves.

C’est pourquoi il est fortement recommandé de fermer toutes les arrivées d’eau de votre logement : robinets, vannes, alimentation du lave-linge, du lave-vaisselle ou du ballon d’eau chaude. En cas de défaillance d’un de ces appareils, cela vous évitera de retrouver votre maison inondée à votre retour.

Débrancher les appareils électriques

Télévision, cafetière, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, ordinateur, rallonges électriques… La liste des appareils branchés en permanence est longue. Pourtant, chacun d’eux représente un risque. Un simple court-circuit peut suffire à provoquer une étincelle, puis un incendie.

Le bon réflexe : tout débrancher avant de partir. Non seulement vous réduisez les risques d’incidents, mais vous ferez aussi des économies d’énergie.

Fermer les volets

Certains affirment que des volets fermés signalent une maison inoccupée. C’est vrai, mais selon l’Observatoire de la sécurité des foyers, 76,4 % des cambriolages ont lieu en pleine journée. C’est pourquoi les assureurs recommandent de laisser les volets fermés pendant les vacances. Cela rend l’accès au logement plus difficile pour les cambrioleurs.

Autre point important : brancher votre système d’alarme si vous en possédez un. En effet, en cas de cambriolage, ne pas avoir activé l’alarme peut entraîner une réduction, voire un refus d’indemnisation de la part de votre assurance.

Laisser un double des clés à un voisin ou un ami

Au-delà de venir nourrir votre chat en votre absence, un voisin ou un ami de confiance peut jouer un rôle essentiel. Il pourra surveiller votre logement, relever le courrier, ouvrir les volets quelques heures, et surtout, vous alerter immédiatement en cas de problème : fuite d’eau, tentative d’effraction, panne de courant, etc. Une présence qui permet d’éviter que de petits incidents ne se transforment en catastrophes.

Prévenir les forces de l’ordre de votre absence

Afin de limiter les risques de cambriolages, la police et la gendarmerie ont développé un service de surveillance des maisons inoccupées. Baptisée opération tranquillité vacances (OTV), elle est ouverte à toute personne qui laisse son logement inoccupé pendant plus de trois jours et jusqu’à trois mois.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site officiel afin que des patrouilles s'organisent pour passer aux abords de votre domicile. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à trois jours avant votre départ si votre commune est sous l’autorité de la police et jusqu’à un jour avant si elle est gérée par la gendarmerie.

En cas d’anomalie (effraction, tentative de cambriolage, dégradation), vous serez immédiatement informé.