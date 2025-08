La crème solaire empêche-t-elle vraiment de bronzer ? La réponse d’un dermatologue

Une exposition prolongée au soleil, sans protection, peut s'avérer dangereuse. Les professionnels de la santé recommandent fortement l'application de crème solaire sur l'intégralité du corps. Mais son utilisation empêche-t-elle véritablement de bronzer ?

Pour de nombreuses personnes, l'été rime avec bronzer. À la plage, à la piscine, ou encore en faisant du sport, toute occasion est bonne à saisir pour profiter du soleil.

Problème : si le risque minimal est un coup de soleil, il est également possible de subir de plus lourdes conséquences, telles qu'un vieillissement de la peau, voire un cancer de la peau. Alors pour éviter un maximum ces risques, les professionnels de la santé conseillent l'application de crème solaire, en cas d'exposition au soleil.

«Aucune crème solaire n'assure de protection à 100%»

Une seule condition permet de bronzer : le soleil. Effectivement, ses rayons ultraviolets agissent sur des cellules de la peau, décrétant de la mélanine. Cette dernière permettra ainsi de colorer la peau.

En appliquant une crème solaire, la pénétration des rayons UV se retrouve limitée. Le taux de protection varie en fonction des indices inscrits sur les crèmes solaires. Avec l'indice 20, la moins efficace, seuls 5% des rayons ne sont pas filtrés. Pour la protection 50, le pourcentage descend à 1,33%.

Pour une meilleure efficacité, il faut ainsi une crème solaire indice 50, mais une simple application n'est pas suffisante. Il est nécessaire de s'en appliquer de manière régulière et en quantité suffisante. Les professionnels de la santé recommandent également de ne pas hésiter à en remettre en cas de transpiration ou de baignade, bien que certaines crèmes solaires soient résistantes à l'eau.

Interrogé par nos confrères du Midi Libre, le dermatologue Roland Viraben a répondu sans langue de bois à la question que beaucoup de personnes se posent. «La crème solaire a le même rôle que si l'on mettait des vêtements. Elle coupe plus ou moins les rayons ultraviolets (en fonction de l'indice). On bronze un peu parce qu'aucune crème solaire n'assure de protection à 100%, mais on bronze moins», a-t-il clairement affirmé.

Pour éviter les conséquences néfastes du soleil, il est conseiller de ne pas s'exposer quand le mercure est à son zénith, c'est-à-dire de midi à 16h, puisque c'est à ce moment que les rayons UV sont les plus puissants et dangereux pour la peau.

Autre indication, en plus de se protéger par la crème solaire, il est important de s'habiller en conséquence. Le dermatologue Roland Viraben préconise le port de vêtements «relativement lourds», portés «de façon serrée» et «relativement sombres». Les habits clairs protègent de la chaleur, mais pas du soleil.