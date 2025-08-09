Hérault : un pyromane présumé placé en détention provisoire

Un homme de 39 ans a été mis en examen et écroué à Bédarieux (Hérault), soupçonné de plusieurs départs de feu. Interpellé en flagrant délit, alcoolisé, il a reconnu trois incendies jeudi soir, mais nie un sinistre de juillet. Multi condamné, il encourt cette fois 10 ans de prison.

Un homme de 39 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Bédarieux (Hérault) selon l'AFP, car il est soupçonné d’être à l’origine de plusieurs départs d’incendie.

Jeudi soir, alors qu’il tentait d’allumer un feu avec un briquet, il a été intercepté par un riverain. Ce dernier surveillait la zone après deux tentatives d’incendie stoppées dans l’après-midi. Fortement alcoolisé, le suspect a reconnu être responsable de trois départs de feu successifs.

Un homme déjà connu pour pyromanie

Les enquêteurs le lient à un incendie de garage survenu fin juillet dans la commune, mais il nie les faits. L’homme est aussi soupçonné d’un départ de feu en Isère en décembre 2023, affaire classée faute de preuves. Alcoolique depuis dix ans et exprimant des idées suicidaires, il a déjà été condamné quatre fois, surtout pour des délits commis en état d’ivresse.

Une expertise psychiatrique est prévue. Le prévenu risque jusqu’à 10 ans de prison. Cet été, la France a subi son plus grave incendie depuis 50 ans sur le pourtour méditerranéen, avec 16.000 hectares ravagés dans les Corbières.