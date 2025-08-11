Calvados : elle s’étouffait avec une crêpe sur une plage, un gendarme lui sauve la vie

Sur la plage de Luc-sur-Mer (Calvados), une femme a été secourue par un gendarme après s'être étouffée en mangeant une crêpe, vendredi 8 août.

Un goûter (presque) fatal. Sur la plage de Luc-sur-Mer, au cœur de la Côte de Nacre (Calvados), une simple sortie a failli tourner au drame lorsqu'une femme de 33 ans s'est étouffée en mangeant une crêpe. Elle a été sauvée in extremis par un gendarme à proximité.

Dans l'après-midi, une femme a débarqué brusquement au poste de gendarmerie provisoire, installé sur la place du Petit Enfer, afin de chercher de l'aide, son amie s'étouffant à quelques mètres de là après avoir mangé une crêpe.

Malgré les premiers gestes de secours prodigué par un formateur en secourisme – «claques dans le dos et compressions abdominales (méthode Heimlich)» – afin qu'elle expulse le morceau de nourriture, la victime s'est retrouvée en arrêt cardio-respiratoire.

Plus de peur que de mal

Après qu'elle a perdu connaissance, le jeune gendarme, membre du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), a effectué un massage cardiaque. «Après de longues minutes d'efforts, le morceau empêchant la victime de respirer est sorti » permettant de la sauver à temps, ont assuré les gendarmes.

Prise en charge par les sauveteurs de la mer de la SNSM, employés pour la saison par la station balnéaire, la jeune femme s'est rétablie de sa mésaventure. Elle a vivement remercié ses bienfaiteurs samedi.

«J'adresse ma plus grande reconnaissance au gendarme qui a sauvé cette personne. Je remercie vivement la gendarmerie d'assurer une présence estivale sécurisante à Luc-sur-Mer et sur la Côte de Nacre», à également saluer Philippe Chanu, le maire de la commune, sur les réseaux sociaux.