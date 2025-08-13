Canicule : la RATP présente des vestes rafraîchissantes pour les conducteurs de métro

Conçues pour réduire la pénibilité au travail pour les conducteurs de métro, les vestes rafraîchissantes de la RATP ont été déployé sur son réseau ces dernières semaines. En cas de succès de ce test, ce dispositif doit être amené à être généralisé dès l’été prochain.

Une innovation bienvenue en cette période estivale de fortes chaleurs. Alors que le mercure bat des records ces derniers jours aux quatre coins de l’Hexagone, la RATP a décidé de déployer depuis quelques semaines sur ses lignes de métro des vestes rafraîchissantes pour ses conducteurs.

Cet outil, déjà utilisé dans diverses industries françaises ou dans le BTP, est doté d’une technologie permettant de garder le corps au frais en conservant l’humidité.

Une réduction de 8 °C pendant 5 à 10 heures

Dans le détail, chaque conducteur de ligne de la RATP disposant de ce gilet doit ainsi le plonger dans l’eau froide et le faire sécher avant chaque service. L’eau présente dans l’habit va ainsi se stocker dans les tissus «pour créer un effet de fraîcheur par évaporation», selon la régie autonome des transports parisiens.

Cette même source a précisé que «la température ressentie par les conducteurs de métro et RER est jusqu’à 8 °C plus basse pendant 5 à 10 heures, selon les conditions d’humidité et de ventilation».

A la fin de cette période de tests qui doit prendre fin dans quelques semaines, la RATP a indiqué que l’utilisation de ces vestes serait généralisée l’été prochain en cas de résultats concluants.