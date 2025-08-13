Fournitures scolaires : les prix sont en baisse sur un an selon les industriels du secteur, qui contredisent les chiffres de l'UFC-Que Choisir

D'après les industriels du secteur, les prix des fournitures scolaires sont en baisse sur un an. Leur étude, publiée ce mercredi, vient contredire les conclusions présentées en juillet par l'UFC-Que Choisir.

Les prix des fournitures scolaires ont-ils baissé ? C'est ce qu'affirme une étude publiée ce mercredi 13 août, émanant de l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB), qui représente 145 marques nationales. Elle contredit toutefois de précédentes conclusions dressées par l'UFC-Que Choisir.

Les données de l'AIPB indiquent que les prix des fournitures scolaires ont diminué de 3,4% dans les grandes surfaces et de 6,2% dans les magasins spécialisés en juillet sur un an. Celles de l'UFC-Que Choisir évoquaient au contraire une hausse des tarifs de 2% à la mi-juillet, par rapport à l'année précédente.

Dans un communiqué, la présidente de l'AIPB, Nadège Hélary maintient : «Nous avons pu constater sur ce début de période une réelle baisse des prix sur l'ensemble des segments et des circuits de distribution». Elle assure par ailleurs qu'il n'y a pas de «variations significatives» des prix «entre les premières et les dernières semaines» de la campagne d'achat des fournitures scolaires, qui s'étale de fin juin à début septembre.

Les achats en hausse de 9,1%

Pour la présidente de cette association d'industriels, c'est «autour de la mi-août que se concentrent les plus fortes opérations promotionnelles». En juillet, l'UFC-Que Choisir affirmait de son côté que les prix des fournitures connaissent «un pic au moment de la rentrée, début septembre».

Dans le cadre de son étude, l'AIPB a étudié les habitudes de consommation des Français. Il en ressort selon elle qu'ils ont acheté davantage de fournitures qu'en juillet 2024 (+9,1%), portant le chiffre d'affaires total réalisé dans les grandes surfaces et les magasins spécialisés à 131 millions d'euros (+5,2%).

Dans les grandes surfaces, les pochettes perforées (+21,5% de ventes en volumes), les trieurs (+19,7%) et les crayons de papier (+15,9%) «figurent parmi les produits phares des paniers de rentrées». Côté circuits spécialisés, les produits d'écriture sortent du lot, avec en tête des progressions les stylos rollers (+58,3%), les recharges (+37,7%) et les stylos billes (+30,6%).

L'allocation de rentrée scolaire, qui aide les parents aux revenus modestes à équiper leurs enfants pour l'école, doit être versée à partir du 19 août en métropole, mais aussi en Guadeloupe, Guyane et Martinique. Son montant est compris entre 423 euros pour un élève de 6 à 10 ans et 462 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans.