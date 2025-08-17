Eurobasket 2025 : Frédéric Fauthoux dévoile la liste définitive de l'équipe de France

Les 12 Bleus sélectionnés pour participer à l'EuroBasket 2025 ont été dévoilés par Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France. Le dernier joueur écarté après les quatre premiers matchs de préparation est Nadir Hifi, jeune arrière du Paris Basketball.

Frédéric Fauthoux a tranché. À 10 jours du début de l'EuroBasket 2025, l'entraîneur de l'équipe de France de basket-ball a officialisé la liste des 12 joueurs sélectionnés pour cette compétition européenne.

Suite au récent forfait du pivot Vincent Poirier, touché à un genou, il ne restait plus qu'un joueur à écarter. Cette annonce cruelle est tombée sur Nadir Hifi, auteur d'une saison remarquable avec le Paris Basketball.

Merci Vincent et Nadir 💙



Frédéric Fauthoux et son staff ont effectué leurs derniers choix et retenu 12 joueurs pour l’@EuroBasket. Vincent Poirier et Nadir Hifi quittent le groupe France.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasketpic.twitter.com/cKJjzc6gmf — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 17, 2025

«Très dur pour moi de quitter le groupe France. Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial. Bonne chance à vous les frères, allez chercher l’or», a assuré sur X le jeune arrière de 23 ans.

Très dur pour moi de quitter le groupe France.

Fier d’avoir pu représenter la France avec un groupe spécial

Bonne chance à vous les frères allez chercher l’or 👊🏼🇫🇷@FRABasketballpic.twitter.com/gU5Rzcluza — Nadir Hifi (@thenadirhifi) August 17, 2025

Champion de France, meilleur marqueur du championnat avec 17,6 points de moyenne, vainqueur de la Coupe de France meilleure jeune joueur en Euroligue, la saison 2024/2025 splendide de Nadir Hifi n'aura pas suffi face à la concurrence sur le poste d'arrière avec Sylvain Francisco et Elie Okobo notamment.

La liste de l'équipe de France de basket-ball pour l'EuroBasket 2025

Isaïa Cordinier (Anadolu Efes, Turquie), Bilal Coulibaly (Washington Wizards, Etats-Unis), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas, Lituanie), Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv, Israël), Mouhammadou Jaiteh (AS Monaco), Timothé Luwawu-Cabbarrot (Saski Baskonia, Espagne), Théo Malédon (Real Madrid, Espagne), Élie Okobo (AS Monaco), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks, Etats-Unis), Alexandre Sarr (Washington Wizards, Etats-Unis), Matthew Strazel (AS Monaco), Guerschon Yabusele, capitaine (New York Knicks, Etats-Unis)