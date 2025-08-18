Le streamer Jean Pormanove, suivi par 500.000 abonnés, est décédé, une enquête ouverte

Le streamer Jean Pormanove, suivi par près de 500.000 abonnés, est décédé ce lundi. Si les circonstances de la mort semblent être naturelles, une enquête a été ouverte.

Une triste nouvelle. Jean Pormanove, streamer suivi par près de 500.000 abonnés sur Twitch, TikTok ou encore Kick est décédé, a-t-on appris de la part de son entourage.

En effet, sur son compte Instagram, le créateur de contenu Owen Cenazandotti (@fcnarutovie) a partagé un message dans lequel il confirme le décès Jean Pormanove (Raphaël Graven de son vrai nom).

«J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP (Raphaël Graven) nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire, six années côte à côté, sans jamais nous lâcher. Je t'aime mon frère et tu vas terriblement nous manquer», a-t-il posté.

La rumeur du décès de Raphaël Graven avait en effet enflé dans l'après-midi après la parution d'une vidéo où on le voyait, semble-t-il, inanimé. «Je vous demande de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil», poursuit d'ailleurs Owen Cenazandotti dans son message.

Une enquête ouverte

Alors que des accusations de violences envers des personnes vulnérables avaient déjà circulé il y a plusieurs mois lors de vidéos impliquant Jean Pormanove, d'autres streamer dont Naruto (Owen Cenazandotti) et Safine, avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés, a indiqué le parquet de Nice.

Le ministère public a expliqué, à la suite du décès du créateur de contenu, «qu'à ce stade, il n’y a rien de suspect, les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée».

Les accusations avaient notamment pris de l'ampleur après un relai de Médiapart, qui avait mis en avant des scènes semblables à des humiliations, envers le défunt et un autre influenceur, en situation de handicap.