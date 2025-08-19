Faire la lumière sur «les violences d'une horreur absolue qu’il a subies» : les réactions se multiplient après la mort de Jean Pormanove

Les réactions se sont multipliées depuis l’annonce de la mort du streamer français Jean Pormanove, dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 46 ans. Des politiques, demandant notamment des explications à d’autres créateurs de contenus.

Une affaire qui a suscité indignation et tristesse. Dans la nuit de dimanche à lundi, Raphaël Graven, alias «Jean Pormanove», streamer français, est mort à l’âge de 46 ans, dans des circonstances encore floues.

La ministre déléguée chargée du Numérique Clara Chappaz a annoncé ce mardi «saisir l’Arcom et effectué un signalement à Pharos», dénonçant «les violences» et «l’horreur absolue» dont aurait été victime le quadragénaire, natif de Woippy, en Moselle.

La ministre a également demandé «des explications» aux responsables de la plate-forme Kick, sur laquelle Jean Pormanove était régulièrement en direct.

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.

Parmi les autres politiques, le député Arthur Delaporte, à l’initiative de la commission d’enquête parlementaire sur les dérives de TikTok sur la santé mentale des jeunes, s’est dit «choqué par la violence subie pendant des mois par Jean Pormanove». L’élu socialiste a accusé la plate-forme Kick d’avoir «laissé perdurer un système macabre».

Je suis choqué par la violence subie pendant des mois par Jean Pormanove et son décès diffusé en direct.



Une fois encore, une plateforme – Kick – a laissé perdurer un système macabre, largement relayé sur Tiktok. Il faut réagir rapidement et mieux encadrer ces plateformes.

Des violences en direct

Jean Pormanove était connu pour participer à des défis, parfois dangereux, avec d’autres streamers, notamment Owen Cenazandotti, dit «Naruto», et «Safine». Les deux hommes avaient d’ailleurs été placés en garde à vue en janvier dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des soupçons de violences sur personnes vulnérables.

Jean Pormanove était régulièrement humilié en ligne, victime de jets d’eau, de peinture, ou encore attaché et roué de coups.

D’autres streamers ont réagi à l’annonce de sa mort. En direct sur sa chaîne, le créateur de contenus Antoine Daniel a dénoncé «une horreur absolue». «On espère que la justice va se pencher dessus», a-t-il ajouté.

J'ai beaucoup hésité à poster cet extrait car je mets en général juste des clips ou des réactions drôles d'Antoine mais le sujet autour de la mort de Jean Pormanove est beaucoup trop important.

/Part 1/2

Une enquête é été ouverte et confiée au à la brigade de recherches de Nice, afin de déterminer les causes de la mort de l’homme de 46 ans.

Des auditions seraient actuellement en cours et une autopsie devrait être pratiquée, selon le parquet de Nice.