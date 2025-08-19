Toute l’actu en direct 24h/24
Qui était «Jean Pormanove», le streamer français décédé brutalement ?

Raphaël Graven, dit «Jean Pormanove», avait 46 ans. [© Instagram - jeanpormanove]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit de dimanche à lundi, le streamer français «Jean Pormanove», de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à Contes (Alpes-Maritimes) à l’âge de 46 ans, dans des circonstances encore méconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. 

Une annonce qui a fait l’effet d’une onde de choc sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, Raphaël Graven, streamer français de 46 ans, aussi connu sous pseudonyme de «Jean Pormanove», ou «JP» a été retrouvé mort. Les faits se sont déroulés à Contes, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes. 

Celui-ci s’était fait connaître en diffusant ses parties de jeu vidéo, cumulant des millions de vues et des centaines de milliers d’abonnés sur différentes plate-formes. Ce dernier comptabilisait plus de 640.000 abonnés sur Twitch. 

La rumeur de sa mort a rapidement pris de l’ampleur, à la suite de la diffusion d’une vidéo en direct, sur la plate-forme Kick, lors de laquelle il est possible d’apercevoir le quadragénaire, né à Woippy, en Moselle, allongé sans vie, sur un matelas.

Des soupçons de violences 

Au-delà des jeux vidéo, «Jean Pormanove» était connu pour participer à des défis, parfois dangereux, avec d’autres streamers, notamment Owen Cenazandotti, dit «Naruto» et «Safine». Les deux hommes avaient d’ailleurs été placés en garde à vue en janvier dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des soupçons de violences sur personnes vulnérables. 

Celui-ci était régulièrement humilié en ligne, victime de jets d’eau, de peinture, ou encore attaché et roué de coups.

Sur Instagram, le streamer «Naruto», souvent en ligne avec la victime, lui a rendu hommage. 

«J’ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP (Raphaël Graven) nous a quittés. (…) Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. 

Une enquête ouverte 

Dans le cadre du décès de Raphaël Graven, une enquête é été ouverte et confiée au à la brigade de recherches de Nice, afin de déterminer les causes de la mort de l’homme de 46 ans. 

Le tiktokeur Mehdi Bassit, surnommé «Mehdi saucisson», est décédé à l'âge de 32 ans

Des auditions seraient actuellement en cours et une autopsie devrait être pratiquée, selon le parquet de Nice. 

A l’heure actuelle, les comptes de «Jean Pormanove» n’ont pas été supprimés.

