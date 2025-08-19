Qui était «Jean Pormanove», le streamer français décédé brutalement ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, le streamer français «Jean Pormanove», de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé à Contes (Alpes-Maritimes) à l’âge de 46 ans, dans des circonstances encore méconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès.

Une annonce qui a fait l’effet d’une onde de choc sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, Raphaël Graven, streamer français de 46 ans, aussi connu sous pseudonyme de «Jean Pormanove», ou «JP» a été retrouvé mort. Les faits se sont déroulés à Contes, près de Nice, dans les Alpes-Maritimes.

Celui-ci s’était fait connaître en diffusant ses parties de jeu vidéo, cumulant des millions de vues et des centaines de milliers d’abonnés sur différentes plate-formes. Ce dernier comptabilisait plus de 640.000 abonnés sur Twitch.

La rumeur de sa mort a rapidement pris de l’ampleur, à la suite de la diffusion d’une vidéo en direct, sur la plate-forme Kick, lors de laquelle il est possible d’apercevoir le quadragénaire, né à Woippy, en Moselle, allongé sans vie, sur un matelas.

Des soupçons de violences

Au-delà des jeux vidéo, «Jean Pormanove» était connu pour participer à des défis, parfois dangereux, avec d’autres streamers, notamment Owen Cenazandotti, dit «Naruto» et «Safine». Les deux hommes avaient d’ailleurs été placés en garde à vue en janvier dernier, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des soupçons de violences sur personnes vulnérables.

Celui-ci était régulièrement humilié en ligne, victime de jets d’eau, de peinture, ou encore attaché et roué de coups.

Sur Instagram, le streamer «Naruto», souvent en ligne avec la victime, lui a rendu hommage.

«J’ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP (Raphaël Graven) nous a quittés. (…) Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Une enquête ouverte

Dans le cadre du décès de Raphaël Graven, une enquête é été ouverte et confiée au à la brigade de recherches de Nice, afin de déterminer les causes de la mort de l’homme de 46 ans.

Des auditions seraient actuellement en cours et une autopsie devrait être pratiquée, selon le parquet de Nice.

A l’heure actuelle, les comptes de «Jean Pormanove» n’ont pas été supprimés.