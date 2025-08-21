«Amfis 2025» : La France insoumise fait sa rentrée politique à l’occasion de son université d’été ce jeudi

Les cadres, sympathisants et soutiens de La France insoumise se réunissent à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) du jeudi 21 au dimanche 24 août pour les «Amfis 2025», l’université d'été du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Un rassemblement qui vise à préparer la rentrée politique, marquée notamment par l’examen du budget pour 2026.

A l’approche d’une reprise qui s’annonce sous tension et incertaine, La France insoumise fait sa rentrée politique. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a ainsi choisi la commune de Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, dans la Drôme pour y tenir ses «Amfis 2025», son université d’été.

Ainsi, du 21 au 24 août, les cadres, élus et sympathisants participeront à différents ateliers, souvent animés par des représentants du mouvement. Des tables rondes qui aborderont des sujets prioritaires par la formation politique.

La thématique liée à la situation internationale, notamment du conflit à Gaza, sera largement évoquée par différents intervenants, politiques, mais aussi philosophes ou encore spécialistes de la question.

Jean-Luc Mélenchon devrait lui intervenir vendredi 22 août à partir de 17h30.

L’écologie, le féminisme, le travail ou encore la lutte contre l’islamophobie et l’extrême droite seront au cœur de ces «Amfis», qui se concluront le 24 août par un meeting de Mathilde Panot, cheffe des députés LFI, et de Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise.

Des intervenants d’autres partis

Au-delà des cadres du parti, des intervenants issus d’autres organisations politiques ont accepté de se rendre à ces «Amfis».

L’avocat et ancien soutien de Valérie Pécresse lors de l’élection présidentielle de 2022, Charles Consigny, participera ainsi à un débat avec Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise.

💶C’est Nicolas qui paie ou c’est Vincent qui pille ?



Cette année aux AMFIS, le coordinateur national de la France insoumise @mbompard débattra face à l’avocat et éditorialiste habitué des Grandes Gueules @CharlesConsigny.



👉Inscrivez-vous pour assister au débat en direct :… pic.twitter.com/MPrfihMOmN — La France insoumise (@FranceInsoumise) August 6, 2025

La députée Ensemble pour la République, Violette Spillebout, a également signifié sa présence. L’élue, membre du groupe de Gabriel Attal à l’Assemblée nationale, interviendra en tant que co-rapporteure de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’Etat et de la prévention des violences dans les établissements scolaires.

L’occasion, notamment, de revenir sur l’audition de François Bayrou, le 14 mai dernier, dans le cadre de l’affaire Bétharram.

🏫 Violences en milieu scolaire : la fabrique du silence.



Cette année aux AMFIS, le député insoumis Paul Vannier reviendra sur la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l'Etat et de la prévention des violences dans les établissements scolaires.



Il sera… pic.twitter.com/bKbt3RICwj — La France insoumise (@FranceInsoumise) August 14, 2025

Mobilisation et censure

Au-delà de cette université d’été, La France insoumise prépare déjà la rentrée du mois de septembre. De ce fait, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs responsables LFI ont appelé samedi à censurer le Premier ministre, François Bayrou, et apporté leur soutien à l'appel à «tout bloquer» le 10 septembre lancé par des internautes, dans un texte paru dans La Tribune Dimanche.

«Nous appelons à une offensive déterminée pour faire tomber ce gouvernement. Sur le terrain par la mobilisation populaire tous azimuts et au Parlement par une motion de censure immédiate», a écrit le leader de LFI. Une mobilisation au Parlement, par la censure de François Bayrou, qui pourrait ainsi s’étendre dans la rue.

Ce mercredi, Mathilde Panot a réitéré, au micro de France Inter, son appel «à la mobilisation le 10 septembre».