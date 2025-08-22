Attention, celle ligne du métro parisien est toujours partiellement fermée aux usagers, jusqu'au 31 août

A l’approche de la fin du mois, la ligne 8 du métro parisien reste partiellement fermée jusqu’au 31 août, en raison de travaux de modernisation.

Les usagers de cette ligne sont incités à prendre un autre itinéraire pour encore un peu de temps. Le trafic de la ligne 8 du métro parisien restera partiellement interrompu entre les stations Reuilly-Diderot et Concorde jusqu’au 31 août inclus.

D’après la RATP, cette fermeture s’explique par des travaux de modernisation en cours du la ligne.

[#travaux#ligne8] ⚠️ En raison de travaux de modernisation, le trafic est interrompu sur votre ligne entre les stations Reuilly-Diderot et Concorde du 18 au 31 août inclus.

Nous vous invitons à emprunter les correspondances. #RATP

Des fermetures partielles jusqu'au 24 août

Des fermetures ponctuelles de lignes sont à prévoir dans les transports en commun franciliens. La circulation sur les RER en Ile-de-France pourra être ponctuellement délicate jusqu'à la fin de la semaine.

Sur la ligne 6, la station Cambronne est fermée du 30 juin au 28 septembre 2025 inclus en raison de travaux de remplacement d’escaliers métalliques.

Sur la ligne 13, en raison de travaux de modernisation, les stations Gabriel Péri et Pernety sont fermées jusqu'au 31 août inclus.

Les travaux sur le RER A, qui ont débuté le 9 août dernier devraient se poursuivre jusqu'au vendredi 22 août inclus. En effet, entre Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet, «aucun train ne circulera entre ces deux gares, la gare de Saint-Germain-en-Laye n'étant pas desservie», a indiqué la RATP, précisant que «le service reprendra normalement le 23 août 2025 au matin». Des bus de remplacement circuleront dans les deux sens.

Concernant le RER B, toute la semaine, et jusqu'au mercredi 27 août, le trafic sera interrompu entre La Croix de Berny et Massy-Palaiseau, du lundi au vendredi en raison de travaux.

Dans le RER C, le trafic sera interrompu entre Gare d’Austerlitz et Pontoise jusqu'au samedi 23 août. De même pour l'axe Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines. La circulation sera aussi interrompue entre Massy-Palaiseau et Pont de Rungis durant cette semaine.