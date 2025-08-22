Auchan victime d'une cyberattaque : quelles sont les données clients concernées ?

Les grandes entreprises sont régulièrement ciblées par des piratages et des vols de données. Ce jeudi l'enseigne d'hypermarchés Auchan a alerté ses clients affectés par un incident de ce type.

Après Bouygues et Air France en début du mois, c’est au tour des supermarchés Auchan de faire face à une attaque de vol de données de ses clients.

L'enseigne de grande distribution a annoncé jeudi avoir été victime «d'un acte de cyber malveillance» ayant causé le vol de données des comptes de fidélité de «quelques centaines de milliers» de ses clients.

Les données piratées comprennent le «nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, numéro de carte de fidélité» des clients affectés, a signalé le groupe dans un communiqué, tout en assurant que «l'incident a été circonscrit».

données bancaires et mot de passe en sécurité

«Les données bancaires, mot de passe et code pin des cartes de fidélité» ainsi que les «montants des cagnottes» des clients ne sont pas concernés, a assuré Auchan, ajoutant qu'il avertissait l'ensemble des personnes concernées et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

L'enseigne nordiste avait déjà été victime d'une attaque similaire en novembre 2024 et a invité ses clients à «rester vigilants» face aux risques de sécurité liés à l'hameçonnage, c'est-à-dire des SMS ou courriels frauduleux destinés à tromper des personnes pour les inciter à transmettre des données personnelles ou bancaires.

L'année 2025 a été marquée par plusieurs attaques informatiques d'ampleur en France. Début août, plus de six millions de comptes clients de Bouygues Telecom ont été affectés par une cyberattaque ayant conduit à la fuite de données, y compris des coordonnées bancaires.