«TMF 31» : quel est ce mystérieux gang qui agit dans le sud de la France ?

Pour certains habitants, cette organisation criminelle dangereuse est en expansion. [© Vadym / Adobe Stock / Illustration]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un gang toulousain, nommé «TMF 31», sème la peur en diffusant sur Telegram des vidéos de mise en scène violente, mêlant menaces de mort et cocktails Molotov. En Haute-Garonne, plusieurs habitants disent être pris pour cibles.

Un groupuscule baptisé «TMF 31» pour «Toulouse mafia family» alimente l’inquiétude en Haute-Garonne. Sur le réseau crypté Telegram, des victimes présumées dénoncent des menaces de mort et des faits de harcèlement.

Casqués et vêtus de noir, les membres du gang n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux sociaux. Sur leurs clichés circule un logo inquiétant : «TMF31», accompagné de trois douilles dorées logées dans une cible.

L'inquiétude monte à Toulouse

Dans une vidéo diffusée sur la messagerie, on voit un homme lancer un cocktail molotov dans une voiture en feu, tandis qu’une voix off revendique les faits au nom du gang, rapporte nos confrères de La Dépêche du Midi. 

Dans plusieurs quartiers de Toulouse, l’inquiétude grandit face aux agissements de ce groupe qui affiche ses méfaits sur les réseaux cryptés. Les vidéos diffusées, mêlant menaces de mort et cocktails Molotov, entretiennent un climat de peur. 

Langage codé sur les réseaux, argent versé... Comment les gangs recrutent-ils des mineurs pour les forcer à commettre des crimes violents ?

Pour certains habitants, cette organisation ne relève pas d’une simple mise en scène, mais bien d’une réalité criminelle en expansion. «Il faut alerter sur la présence de cette organisation très dangereuse», a averti anonymement une victime, toujours auprès de nos confrères. 

ToulouseHaute-Garonnegang

