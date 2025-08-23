Feux de forêt : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé en vigilance orange pour la journée de dimanche trois départements de la moitié sud pour un risque «élevé» aux feux de forêt.

Une grande vigilance s'impose. Alors que les températures doivent repartir à la hausse dès ce week-end, Météo-France a placé en alerte orange trois départements de la moitié sud pour un risque «élevé» aux feux de forêt pour la journée de dimanche 24 août.

Les départements concernés sont les suivants : les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var.

©Météo-France

Face au danger élevé, vigilance orange, le service public rappelle que neuf feux sur dix sont d’origine humaine et «principalement le fait d’une imprudence». Pour éviter cela, plusieurs bons réflexes sont à adopter. Alors que les Français sont nombreux sur les routes de France pour les retours de vacances, il est primordial de jeter les mégots de cigarettes dans un cendrier, et non par la fenêtre de la voiture. Météo-France conseille également de ne pas fumer en forêt.

En ce qui concerne les barbecues, pensez à vous éloigner de la végétation. De même pour les travaux, il est conseillé de les faire loin de la pelouse et herbes sèches. Si vous devez en réaliser, prévoyez un extincteur à portée de main.