Antisémitisme : en réponse à l'appel d'Alain Jakubowicz, la ville de Cannes va planter un arbre en hommage à Ilan Halimi

Cet appel fait suite à l’abattage d’un olivier également planté à Epinay-sur-Seine en la mémoire du jeune juif, tué en 2006, dans la nuit du mercredi 13 août au jeudi 14 août dernier. [BERTRAND GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mercredi, l’avocat et président d’honneur de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) Alain Jakubowicz a lancé un appel à tous les maires de France leur demandant de planter un arbre en hommage à Ilan Halimi, tué il y a près de 20 ans par le «gang des barbares». La ville de Cannes a répondu à cet appel. 

Un hommage à l’échelle nationale. Alain Jakubowicz, président de la Licra, a demandé aux maires français de planter un arbre en hommage à Ilan Halimi, ce mercredi. Cet appel fait suite à l’abattage d’un olivier planté à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en la mémoire du jeune juif, tué en 2006, dans la nuit du mercredi 13 août au jeudi 14 août. 

Ainsi, dans une lettre publiée par Marianne le 20 août, l’avocat a dénoncé «un acte antisémite signifiant que l’on n’aurait pas le droit, en France, d’honorer le souvenir d’un jeune homme promis à la vie qui fut enlevé, séquestré, torturé, assassiné par des barbares parce qu’il était juif». 

«Alors que la campagne des élections municipales s’annonce dans un pays plus que jamais fracturé et taraudé par des passions vénéneuses, ce sont les maires de France qui peuvent, dans chaque commune, répondre présents par un acte simple et symbolique pour enraciner dans nos 34.934 communes le combat contre le racisme et l’antisémitisme», a affirmé le président d’honneur de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme. 

Cannes répond à l’appel 

Ce vendredi, Alain Jakubowicz a annoncé via son compte X que le maire de Cannes, David Lisnard, également président de l’association des maires de France, a «aimablement» répondu à son appel. 

La ville de Cannes «montrera l’exemple» dès ce dimanche 24 août «en plantant un arbre à la mémoire d’Ilan Halimi», a-t-il précisé. 

Une autre ville a également fait part de sa volonté de participé à cette hommage et il s'agit de la commune de Caluire-et-Cuire, près de Lyon (Rhône). 

Toujours du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et potentiel candidat aux prochaines élections municipales, a soutenu cette initiative : «Planter un arbre, c’est croire en l’avenir et refuser la haine comme l’oubli. Je soutiens l’idée de mon ami Alain Jakubowicz : un arbre pour Ilan Halimi, dans toutes les mairies». 

«Les profanateurs de la mémoire d’Ilan Halimi ont voulu abattre son arbre. Nous ferons, sur l’ensemble du territoire, pousser une forêt républicaine pour lui rendre hommage», avait conclu Alain Jakubowicz, dans son appel.

