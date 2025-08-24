«J'assumerai mes responsabilités jusqu'au bout» : Rachida Dati maintient sa candidature à la législative partielle à Paris face à Michel Barnier

La ministre de la Culture Rachida Dati, qui vise la mairie de Paris en 2026, a annoncé maintenir sa candidature à la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale face à l'ex-Premier ministre Michel Barnier, pourtant investi par Les Républicains.

Elle ne jettera pas l'éponge. En lice pour la mairie de Paris lors des prochaines élections municipales de 2026, l'actuelle ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé maintenir sa candidature pour la législative partielle de la 2e circonscription, dans un duel qui l'opposera au candidat investi par son parti, les Républicains, Michel Barnier.

«L’élection législative qui aura lieu dans ma circonscription des 5e, 6e et 7e arrondissements sera la première étape du rassemblement et de la dynamique de victoire à Paris (...) J’invite les forces politiques de la droite et du centre à prendre leurs responsabilités. Dès à présent, j’assumerai les miennes et je le ferai jusqu’au bout», a-t-elle déclaré dans un entretien à La Tribune Dimanche.

Un appel à l'union de «toutes les forces de la droite et du centre»

Celle qui a été exclue des Républicains en 2024 après être rentrée au gouvernement Attal à la Culture avant d'y retourner a estimé que la candidature de l'ancien Premier ministre est «instrumentalisée».

«Aujourd’hui, nous avons l’opportunité historique de tourner cette page. Nous avons un projet solide, des élus implantés dans tous les arrondissements et l’énergie pour transformer notre capitale», a ajouté l'élue, appelant à «unir toutes les forces de la droite et du centre autour d’un projet commun».

Pour rappel, l'élection anticipée, prévue les 21 et 28 septembre prochains, a lieu en raison de l'invalidation de l'élection du député macroniste Jean Laussucq pour irrégularités dans ses comptes de campagne.