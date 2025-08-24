Val d’Oise : un accident survenu pendant un exercice de la Croix Rouge fait un blessé grave

Dans un communiqué publié sur Instagram, la Croix Rouge du Val d’Oise fait état d’un blessé grave lors d’un accident survenu samedi 23 août pendant un exercice de sauvetage habituel. La victime est désormais hors de danger.

Un bateau a fait chavirer les sauveteurs. Samedi 23 août, un grave accident a eu lieu à Bruyères-sur-Oise, dans le Val d'Oise, alors que les membres des équipes de secours nautiques de la Croix-Rouge du département s’entraînaient. «Vers 17h, alors que nos bénévoles réalisaient un entraînement de sauvetage habituel, le passage d'un bateau naviguant à vive allure à proximité de nos embarcations a provoqué de violents remous et la chute de plusieurs sauveteurs à l'eau», indique l’association d’aide humanitaire.

Alors que les membres de l’équipage tombent à l’eau, un homme est heurté par les embarcations et est «grièvement blessé». «Pris en charge immédiatement par ses collègues qui ont prodigué les gestes d'urgence, il a ensuite été transporté par bateau jusqu'au ponton de la caserne de Beaumont-sur-Oise où les sapeurs-pompiers sur place ont rapidement réalisé les gestes de secours nécessaires, très rapidement renforcés par une équipe du SMUR de Beaumont», précise le communiqué.

Une enquête de la gendarmerie a été ouverte

Transportée par hélicoptère vers un centre hospitalier, la victime était, à ce moment-là, en urgence absolue. «Désormais hors de danger», la Croix Rouge du Val d’Oise a tenu à «adresser tout son soutien à notre sauveteur, à sa famille et à ses proches». Avant de lui souhaiter un prompt rétablissement.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances précises de cet accident.