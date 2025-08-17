Toute l’actu en direct 24h/24
Crash de planeurs : deux morts dans un accident en Charente-Maritime, deux autres dans le Morbihan

Selon les pompiers du Morbihan, l'accident est survenu vers 15h00 et a mobilisé 18 sapeurs-pompiers pour secourir les «deux victimes» qui se trouvaient à bord du planeur. [Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Deux hommes sont morts dimanche après-midi dans la chute de leur planeur sur la commune de Chermignac, en Charente-Maritime. Deux autres ont perdu la vie lors d'un accident similaire dans le Morbihan. 

Des drames qui se succèdent... et se ressemblent tristement. Dimanche après-midi, un planeur s’est écrasé aux abords de l’aérodrome de Loyat, dans le Morbihan. Les deux occupants de l’appareil sont décédés sur place, malgré l’intervention rapide des secours. Les causes de la chute restent pour l’heure indéterminées.

Selon les pompiers du Morbihan, l'accident est survenu vers 15h00 et a mobilisé 18 sapeurs-pompiers pour secourir les «deux victimes» qui se trouvaient à bord du planeur.  

Deux victimes en Charente-Maritime

Le même jour, un autre accident mortel de planeur s’est produit en Charente-Maritime. Dans celui-ci, deux hommes, âgés de 76 et 45 ans, ont trouvé la mort.

La préfecture a indiqué à l’AFP qu’une enquête était en cours afin de déterminer les circonstances du crash. Dans les deux départements, les services spécialisés en sécurité aéronautique et les gendarmes devront établir les raisons de ces drames, survenus le même jour, mais sans lien entre eux.

