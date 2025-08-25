Antisémitisme : après le tronçonnage de l’olivier pour Ilan Halimi à Epinay-sur-Seine, la ville de Cannes en plante un nouveau

Dix-neuf ans après la mort d’Ilan Halimi, la ville de Cannes a planté un olivier en sa mémoire. Un geste de solidarité et de refus de l’antisémitisme, alors que la profanation d’un arbre similaire à Épinay-sur-Seine a récemment suscité l’indignation.

Un hommage de la ville de Cannes à Ilan Halimi. Samedi 23 août, en face du Palais des Congrès de la Ville, un arbre a été planté pour commémorer ce jeune français de confession juive, séquestré, torturé et tué en 2006. «C'est un arbre qui incarne aussi, non seulement la continuité de l'hommage, le devoir de la mémoire, la transmission de la conscience», a souligné David Lisnard, le maire de la ville.

Le 14 août dernier, l'olivier qui rendait hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine a été tronçonné. Un acte antisémite qui avait suscité l'ire d'une bonne partie de la classe politique. Mercredi dernier dans les colonnes de Marianne, le président d'honneur de la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), Alain Jakubowicz, a lancé un appel à chaque maire de France pour planter un arbre en mémoire du jeune homme.

«On est fiers d'être juifs en France»

Un appel entendu par la ville de Cannes, et salué par la communauté juive venue assister à l'hommage. «C'est un geste très fort pour l'ensemble de la communauté», a observé David Lugassy, président de la communauté juive de Cannes. «On est fiers d'être juifs en France», a de son côté expliqué Mendel Matusof, le rabbin de la ville des Alpes-Maritimes.

Afin de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, la mairie de Cannes a distribué 1.500 exemplaires de la bande-dessinée «Justes parmi les nations» aux collégiens et aux lycéens. Une oeuvre qui retrace les parcours de citoyens ayant risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.