Chikungunya en Ariège : en quoi consiste la vaste opération anti-moutisques tigre organisée dans la nuit de lundi à mardi ?

Alors qu'un cas de chikungunya a été détecté en Ariège, une vaste opération anti-moustiques tigre sera menée dans la nuit de lundi à mardi, afin de tenter d'empêcher tout risque de transmission.

Les interventions se multiplient. Alors que le Pays-de-la-Loire ou encore le Grand-Est ont récemment eu recours à ces opérations de démoustication, c'est au tour de l'Occitanie. Après la déclaration d'un cas importé de chikungunya à Saint-Jean-du-Faga, en Ariège, une opération anti-moustiques tigre va être menée dans la nuit de ce lundi 25 au mardi 26 août.

Dite «préventive et ciblée», cette action se déroulera entre 23h et 1h du matin. Une intervention qui s’inscrit dans le cadre du «plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, dont le moustique tigre est le vecteur». L'objectif est simple : éviter une potentielle chaîne de transmission de la maladie, a indiqué la préfecture de l’Ariège, dans un communiqué cité par nos confrères de La Dépêche.

Les bons gestes à adopter

Durant ces deux heures d'intervention réalisée par une entreprise spécialisée, un véhicule de type pick-up s'occupera de vaporiser le traitement à base d'insecticides. «Il pourra être complété par un passage pédestre, dans un cercle de 150 mètres de rayon autour du lieu de détection du cas».

Cet usage d'insecticides est logiquement réglementé. «Les produits utilisés sont similaires aux insecticides en vente dans le commerce et obéissent aux consignes d’utilisation habituelles», tient à préciser la préfecture ariégeoise.

Avant le début de l'opération, soit avant 23h, les habitants concernés ont été «informés de la mise en œuvre du dispositif et des mesures de précaution à prendre par un flyer posé dans leur boîte aux lettres au moins 24 heures avant le traitement».

Il leur est également recommandé de «garder les portes et les fenêtres fermées, de rentrer les animaux, de couvrir les bassins et les bacs à sable». Une fois l'intervention terminée, il sera nécessaire de «rincer à l’eau le mobilier de jardin ainsi que les légumes et les fruits du potager».

Cette opération anti-moustique tigre a pour but d'enrayer les maladies virales transmises par ces diptères, dont la présence de cesse de croître. Rien que l'année dernière, l'Ariège menait déjà une action de démoustication à Pamiers.

Mais les maladies transmises par les moustiques ont explosé en France. On évoque même «un été sans précédent», en raison de l'épidémie de chikungunya qui a frappé la Réunion. C'est l'agence Santé publique France qui a tiré la sonnette d'alarme, en recensant au 19 août, 27 foyers et 154 cas dans l'Hexagone.