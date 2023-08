Moustique tigre : une opération de démoustication menée pour la première fois à Paris

Dans la nuit du 30 au 31 août, une opération de démoustication aura lieu pour la première fois à Paris, dans le 13e arrondissement. Elle fait suite au signalement d'un cas de dengue.

Six opérations de démoustication ont déjà été menées en Ile-de-France au cours de l'été mais, jusqu'ici, aucune n'avait eu lieu au sein même de la capitale. Ce sera bientôt chose faite puisque l'une d'entre elles est prévue dans la nuit du 30 au 31 août, dans le 13e arrondissement de Paris.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France explique que cette première opération de démoustication parisienne vise «à réduire le risque de propagation de la dengue», après la confirmation d'un cas importé de cette maladie infectieuse transmise à l'homme par les moustiques.

Pour limiter les risques de propagation de la #dengue, maladie infectieuse dont certaines complications peuvent être sévères, l’ARS IDF, va mener cette semaine deux nouvelles actions ciblées de #démoustication

Le cas en question a été «diagnostiqué et signalé le 22 août» dernier. L'enquête menée par les services de l'ARS a démontré que le patient a été «infecté lors d'un séjour hors de France. Toutefois, les médecins de l'ARS ont estimé qu'il était encore en période de virémie» lors des premiers jours après son retour.

Afin de réduire le risque de propagation, l'Agence régionale de démoustication (ARD) a mené une «enquête entomologique» à la demande de l'ARS. Dans le but de détruire les gites larvaires, elle prévoit de pulvériser «un traitement à base d'insecticide» sur «les lieux de repos du moustique tigre», c'est-à-dire les buissons, bosquets et autres feuillages, dans un périmètre de 150 mètres de rayon.

Une autre opération à Colombes

Les habitants de la zone concernée ont été informés en amont et invités à rentrer leurs plantes d'extérieur, à bien fermer leurs fenêtres et à garder leurs animaux domestiques à l'intérieur. Les forces de l'ordre seront mobilisées lors de l'intervention, afin d'interdire l'accès aux piétons et de réguler la circulation pendant l'intervention et une heure après.

Une autre opération de démoustication, reposant sur les mêmes principes, est prévue à Colombes (Hauts-de-Seine), dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Là encore, l'intervention a été programmée après le signalement d'un cas de dengue «chez une personne de retour d'un voyage hors de France, domiciliée en dehors d'Ile-de-France mais ayant séjourné à Colombes durant sa période de virémie».

Le moustique tigre est présent et actif dans tous les départements d'Ile-de-France, aussi les autorités y surveillent son implantation, comme dans le reste du pays. Jusqu'ici, les cas détectés en Ile-de-France de maladies tropicales transmises par cet insecte étaient toujours importés, c'est-à-dire contractés hors de France.

C'est pour empêcher la survenue d'un cas autochtone que l'ARS organise ces opérations de démoustication. Dans quelques semaines, l'Agence d'Ile-de-France dressera le bilan de «la lutte anti-vectorielle et des cas d'arboviroses (maladie virale transmise par la piqûre d'un animal, ndlr) sur le territoire francilien au cours de la période estivale».