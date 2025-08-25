Le Rassemblement national votera «évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou», a indiqué lundi Marine Le Pen, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre sur ses orientations budgétaires.

«Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin», a ajouté sur X la cheffe des députés RN, renvoyant dos à dos «gauche, droite et macronistes» qualifiés de «partis du système».