Le Rassemblement national votera «évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou», a indiqué lundi Marine Le Pen, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre sur ses orientations budgétaires.
«Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin», a ajouté sur X la cheffe des députés RN, renvoyant dos à dos «gauche, droite et macronistes» qualifiés de «partis du système».
François Bayrou n’a visiblement pas compris que les Français ont pleinement conscience de la crise économique et financière dans laquelle est plongé notre pays après huit années de macronisme, crise qui s’ajoute à tant d’autres échecs mettant en péril la survie même de notre…
A l'instar des forces de gauche, le Rassemblement national a fait savoir qu'il ne votera pas non plus la confiance de François Bayrou.
«Nous voulons un pacte d'avenir pour la France. Nous voulons un autre gouvernement», a laissé savoir la députée Laure Lavalette.
Le premier ministre Bayrou dresse un tableau extrêmement sévère du bilan des 8 dernières années.
Il a raison.
Il souhaite partir.
Nous allons donc lui ouvrir la porte.
Comment accorder sa confiance à une majorité qui a un tel bilan, qui a fait tant de mal depuis 2017 ?
Nous voulons une politique capable de répondre aux urgences sociales, climatiques.
Nous voulons un pacte d'avenir pour la France.
Nous voulons un autre gouvernement.#Bayrou
Bayrou accepte de se soumettre à la démocratie parlementaire, contrairement à Macron qui continue son coup de force en refusant de reconnaître le résultat des dernières élections.
Le 8 septembre, pour la première fois depuis cinq ans, un premier ministre macroniste demandera un…
Le président des députés UDR, Eric Ciotti, a fait savoir qu'il ne voterait pas la confiance de François Bayrou le 8 septembre prochain.
Il est naturellement inenvisageable d’accorder la confiance à un gouvernement et une majorité macroniste qui a conduit depuis tant d’années la France sur le chemin de la faillite.
François Bayrou : «Le risque suprême, c'est de ne rien faire»
Le coordinateur national de La France insoumise Manuel Bompard a indiqué que sa formation politique ne votera pas la confiance de François Bayrou le 8 septembre prochain.
Une semaine après notre appel à une session extraordinaire, le Premier Ministre annonce un vote de confiance le 8 septembre.
C’est déjà une première victoire de la puissance de la mobilisation qui se prépare pour le 10 septembre. Il faut l’amplifier encore pour tourner…
Interrogé sur certaines de ses mesures économiques, notamment la suppression de deux jours fériés, François Bayrou a indiqué que toutes les mesures étaient «discutables et amendables».
Le Premier ministre a demandé de convoquer le Parlement en session extraordinaire le 8 septembre prochain. François Bayrou y demandera un vote de confiance, s’exposant ainsi à une censure de son gouvernement. Une décision actée avec Emmanuel Macron ce dimanche soir.
François Bayrou : «Le Parlement va être convoqué en session extraordinaire le lundi 8 septembre et j'engagerais la responsabilité du gouvernement lors d'une déclaration de politique générale»
Réaffirmant sa volonté «de se battre» face à la dette, François Bayrou a appelé à une «prise de conscience des Français». Le Premier ministre a regretté «que seules les mesures «une par une» n’aient été débattues». «Ne débattre que des mesures, c’est oublier la nécessite du plan ensemble, sa nécessité et son urgence», a-t-il déploré.
François Bayrou : «La prise de conscience des Français est le seul moyen» d'affronter la dette
Selon François Bayrou, «la dépendance à la dette est devenue chronique». «La charge de la dette va devenir cette année le budget le plus important de la nation», s'est-il inquiété. Le montant cette année est de «66 milliards», sera de «75 milliards» l'an prochain et de «107 milliards en 2029».
François Bayrou : «La France est à la fois à la pointe et à la traîne»
Le Premier ministre a alerté sur la situation économique que traverse la France. «Un danger immédiat pèse sur nous. Nous devons y faire face aujourd'hui même».
«Notre pays est au bord du surendettement. Depuis 20 ans, chaque heure, de chaque jour et de chaque nuit, la dette a augmenté de 12 millions supplémentaires», a-t-il indiqué.
François Bayrou : «Depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire»
Le Premier ministre a déploré une «Europe divisée», dans laquelle «chacun essaie de rechercher des propres avantages».
François Bayrou : «L'Europe devrait parler d'une seule voix, or elle est trop souvent divisée»
En introduction de sa prise de parole, François Bayrou a déploré «un moment de troubles qui nécessite une clarification».
Le discours du Premier ministre devrait durer près de 30 minutes.
Les ministres du gouvernement de François Bayrou arrivent dans le 7e arrondissement de Paris pour assister à la conférence de presse du chef du gouvernement.
Conférence de presse de François Bayrou : le Premier ministre lance ce lundi le coup d'envoi d'une rentrée politique à haut risque pour l'exécutif
Depuis sa dernière conférence, le 15 juillet dernier, et l'annonce de 43,8 milliards d'euros d'économies via de nombreuses mesures, année blanche fiscale, gel des pensions et prestations sociales ou encore la suppression de deux jours fériés, François Bayrou fait face à une menace de censure par la gauche.
Le Premier ministre s’exprimera depuis des locaux gouvernementaux de l'avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris.