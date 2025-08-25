Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directConférence de presse de François Bayrou : «Seule la dissolution permettra aux Français de choisir leur destin», juge Marine Le Pen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le Premier ministre François Bayrou donne ce lundi, à 16h, une conférence de presse qui constitue le prologue d’une rentrée périlleuse pour le gouvernement et son projet de budget à 43,8 milliards d’euros d’économies. Une prise de parole très attendue sur fond d’appel à bloquer le pays le 10 septembre.
Marine Le Pen appelle à la dissolution

Le Rassemblement national votera «évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou», a indiqué lundi Marine Le Pen, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre sur ses orientations budgétaires. 

«Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin», a ajouté sur X la cheffe des députés RN, renvoyant dos à dos «gauche, droite et macronistes» qualifiés de «partis du système».

Le RN prêt à faire partir François Bayrou

A l'instar des forces de gauche, le Rassemblement national a fait savoir qu'il ne votera pas non plus la confiance de François Bayrou.

«Nous voulons un pacte d'avenir pour la France. Nous voulons un autre gouvernement», a laissé savoir la députée Laure Lavalette. 

Sur les réseaux
Fabien Roussel : «Nous voulons un autre gouvernement»
Jean-Luc Mélenchon : «François Bayrou accepte de se soumettre à la démocratie parlementaire»
Eric Ciotti ne votera pas la confiance

Le président des députés UDR, Eric Ciotti, a fait savoir qu'il ne voterait pas la confiance de François Bayrou le 8 septembre prochain. 

En vidéo
«Le risque suprême c'est de ne rien faire»
LFI votera contre François Bayrou

Le coordinateur national de La France insoumise Manuel Bompard a indiqué que sa formation politique ne votera pas la confiance de François Bayrou le 8 septembre prochain. 

Déclaration
«Des mesures discutables»

Interrogé sur certaines de ses mesures économiques, notamment la suppression de deux jours fériés, François Bayrou a indiqué que toutes les mesures étaient «discutables et amendables». 

Alerte
François Bayrou va demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale

Le Premier ministre a demandé de convoquer le Parlement en session extraordinaire le 8 septembre prochain. François Bayrou y demandera un vote de confiance, s’exposant ainsi à une censure de son gouvernement. Une décision actée avec Emmanuel Macron ce dimanche soir.

«Une prise de conscience des Français»

Réaffirmant sa volonté «de se battre» face à la dette, François Bayrou a appelé à une «prise de conscience des Français». Le Premier ministre a regretté «que seules les mesures «une par une» n’aient été débattues». «Ne débattre que des mesures, c’est oublier la nécessite du plan ensemble, sa nécessité et son urgence», a-t-il déploré. 

Le budget le plus important de la nation

Selon François Bayrou, «la dépendance à la dette est devenue chronique». «La charge de la dette va devenir cette année le budget le plus important de la nation», s'est-il inquiété. Le montant cette année est de «66 milliards», sera de «75 milliards» l'an prochain et de «107 milliards en 2029».

Déclaration
«La France est à la fois à la pointe et à la traîne»
Alerte
«Notre pays est au bord du surendettement»

Le Premier ministre a alerté sur la situation économique que traverse la France. «Un danger immédiat pèse sur nous. Nous devons y faire face aujourd'hui même». 

«Notre pays est au bord du surendettement. Depuis 20 ans, chaque heure, de chaque jour et de chaque nuit, la dette a augmenté de 12 millions supplémentaires», a-t-il indiqué.

«L'Europe est divisée»

Le Premier ministre a déploré une «Europe divisée», dans laquelle «chacun essaie de rechercher des propres avantages». 

Déclaration
«Un moment qui nécessite une clarification»

En introduction de sa prise de parole, François Bayrou a déploré «un moment de troubles qui nécessite une clarification».

Info CNews
Une discours d'une trentaine de minutes

Le discours du Premier ministre devrait durer près de 30 minutes. 

L'arrivée des ministres

Les ministres du gouvernement de François Bayrou arrivent dans le 7e arrondissement de Paris pour assister à la conférence de presse du chef du gouvernement. 

Sur les réseaux
Le coup d'envoi d'une rentrée politique à haut risque pour l'exécutif
Des mesures contestées

Depuis sa dernière conférence, le 15 juillet dernier, et l'annonce de 43,8 milliards d'euros d'économies via de nombreuses mesures, année blanche fiscale, gel des pensions et prestations sociales ou encore la suppression de deux jours fériés, François Bayrou fait face à une menace de censure par la gauche.

Une conférence de presse attendue

Le Premier ministre s’exprimera depuis des locaux gouvernementaux de l'avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris.

PolitiqueFrançois BayrouÉconomie

À suivre aussi

«Je ne peux m’associer à ce que je ne maîtrise pas» : François Hollande prend ses distances avec le mouvement du 10 septembre
François Bayrou : la censure du Premier ministre largement évoquée à l’aube de la rentrée politique
Conférence de presse de François Bayrou : le Premier ministre lance ce lundi le coup d'envoi d'une rentrée politique à haut risque pour l'exécutif

Ailleurs sur le web

Dernières actualités